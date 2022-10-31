В Кургане боевой генерал, возглавлявший погранинститут, получил новую должность

Курганский генерал стал новым руководителем местной ветеранской организации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник курганского пограничного института, генерал-майор в отставке Александр Бурцев возглавил местное отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к общественной организации. Выборы руководителя состоялись 1 ноября.

«Новым руководителем курганского „Боевого братства“ стал Александр Бурцев. У него огромный боевой опыт. Проходил военную службу на различных должностях в Прикарпатском, Дальневосточном военных округах, в группе советских войск в Германии, участник боевых действий в Афганистане. В свое время руководил нашим пограничным институтом», — уточнил инсайдер. По открытым данным, Бурцев окончил Киевское авиационно-техническое училище гражданской авиации, военно-воздушную академию им. Жуковского. С 1994 по 2005 годы был начальником Курганского пограничного института ФСБ России.

Ранее URA.RU писало, что выборы нового руководителя местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» проходили в областном совете ветеранов. С июня 2015 года организацией руководил бывший советник губернатора по патриотическому воспитанию, генерал-майор в отставке Владимир Усманов.