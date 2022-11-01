Курганский чиновник с боевым опытом будет отвечать за мобилизацию и гостайну

Станислав Носков с 1 ноября приступил к новым обязанностям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый руководитель управления специальных программ в правительстве Курганской области Станислав Носков будет отвечать за организацию и проведение мобилизации и защиту государственной тайны. Информация о задачах и функциях чиновника содержится в должностном регламенте, который опубликован на сайте регионального правительства.

«Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего — начальника управления специальных программ: обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной границы. Вид профессиональной служебной деятельности: организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации», — говорится в документе. Также начальник структуры должен обеспечивать защиту сведений, которые составляют государственную тайну.

Согласно структуре, в управление входят отдел мобилизационной подготовки, отдел обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и служба по защите государственной тайны. Непосредственное руководство работой управления спецпрограмм осуществляет заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, говорится в открытых данных на сайте областного правительства.

Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября Носков, участвовавший в 1999—2000 годах в контртеррористической операции в Чечне, назначен исполняющим обязанности начальника управления спецпрограмм. Вместо него руководит департаментом гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.