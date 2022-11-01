Курганский чиновник с боевым опытом будет отвечать за мобилизацию и гостайну

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Заседание областной думы. Курган, носков станислав
Станислав Носков с 1 ноября приступил к новым обязанностям Фото:

Новый руководитель управления специальных программ в правительстве Курганской области Станислав Носков будет отвечать за организацию и проведение мобилизации и защиту государственной тайны. Информация о задачах и функциях чиновника содержится в должностном регламенте, который опубликован на сайте регионального правительства.

«Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего — начальника управления специальных программ: обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной границы. Вид профессиональной служебной деятельности: организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации», — говорится в документе. Также начальник структуры должен обеспечивать защиту сведений, которые составляют государственную тайну.

Согласно структуре, в управление входят отдел мобилизационной подготовки, отдел обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и служба по защите государственной тайны. Непосредственное руководство работой управления спецпрограмм осуществляет заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, говорится в открытых данных на сайте областного правительства.

Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября Носков, участвовавший в 1999—2000 годах в контртеррористической операции в Чечне, назначен исполняющим обязанности начальника управления спецпрограмм. Вместо него руководит департаментом гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.

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Новый руководитель управления специальных программ в правительстве Курганской области Станислав Носков будет отвечать за организацию и проведение мобилизации и защиту государственной тайны. Информация о задачах и функциях чиновника содержится в должностном регламенте, который опубликован на сайте регионального правительства. «Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего — начальника управления специальных программ: обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной границы. Вид профессиональной служебной деятельности: организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации», — говорится в документе. Также начальник структуры должен обеспечивать защиту сведений, которые составляют государственную тайну. Согласно структуре, в управление входят отдел мобилизационной подготовки, отдел обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и служба по защите государственной тайны. Непосредственное руководство работой управления спецпрограмм осуществляет заместитель губернатора — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, говорится в открытых данных на сайте областного правительства. Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября Носков, участвовавший в 1999—2000 годах в контртеррористической операции в Чечне, назначен исполняющим обязанности начальника управления спецпрограмм. Вместо него руководит департаментом гражданской обороны, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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