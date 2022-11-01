Тюменскому лобби прочат усиление в правительстве Томской области

Правительство Томской области могут усилить за счет тюменских чиновников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший мэр Тобольска Владимир Мазур, который в сентябре 2022 года получил пост губернатора Томской области, продолжит усилять правительство возглавляемого им региона за счет тюменцев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическому истеблишменту. Ранее URA.RU писало о том, что Мазур назначил своим заместителем бывшую сотрудницу аппарата главы Тюменской области Наталью Киселеву.

«Это не последний подобный трансфер. В обозримом будущем нас ждет очередной переезд чиновника из Тюменской области. Вероятно, он, также, как и Киселева, получит должность в правительстве Томской области. Какую именно — вопрос пока открытый», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом, тюменский политолог Александр Безделов считает новый переезд тюменских чиновников на работу в правительство Томской области маловероятным. «Да, до Киселевой работу в правительстве Томской области получил другой бывший коллега Мазура Николай Руппель. Несколько месяцев назад он назначен на должность заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре. Но, я думаю, в дальнейшем, все-таки, трудно будет восполнять кадровый ресурс в Томске за счет тюменцев в силу того, что нужных людей здесь удержат. Профессионалам уйти не дадут. Тюменская область более стабильна, чем Томская», — рассказал Безделов в беседе с URA.RU.

В правительство Томской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший глава Тобольска Владимир Мазур победил на выборах губернатора Томской области, набрав 84,94% голосов избирателей. Спустя некоторое время он назначил своим заместителем Наталью Киселеву.