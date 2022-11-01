01 ноября 2022
31 октября 2022

Тюменскому лобби прочат усиление в правительстве Томской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области. Тюмень, правительство тюменской области
Правительство Томской области могут усилить за счет тюменских чиновников Фото:

Бывший мэр Тобольска Владимир Мазур, который в сентябре 2022 года получил пост губернатора Томской области, продолжит усилять правительство возглавляемого им региона за счет тюменцев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическому истеблишменту. Ранее URA.RU писало о том, что Мазур назначил своим заместителем бывшую сотрудницу аппарата главы Тюменской области Наталью Киселеву.

«Это не последний подобный трансфер. В обозримом будущем нас ждет очередной переезд чиновника из Тюменской области. Вероятно, он, также, как и Киселева, получит должность в правительстве Томской области. Какую именно — вопрос пока открытый», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом, тюменский политолог Александр Безделов считает новый переезд тюменских чиновников на работу в правительство Томской области маловероятным. «Да, до Киселевой работу в правительстве Томской области получил другой бывший коллега Мазура Николай Руппель. Несколько месяцев назад он назначен на должность заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре. Но, я думаю, в дальнейшем, все-таки, трудно будет восполнять кадровый ресурс в Томске за счет тюменцев в силу того, что нужных людей здесь удержат. Профессионалам уйти не дадут. Тюменская область более стабильна, чем Томская», — рассказал Безделов в беседе с URA.RU.

В правительство Томской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший глава Тобольска Владимир Мазур победил на выборах губернатора Томской области, набрав 84,94% голосов избирателей. Спустя некоторое время он назначил своим заместителем Наталью Киселеву.

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Бывший мэр Тобольска Владимир Мазур, который в сентябре 2022 года получил пост губернатора Томской области, продолжит усилять правительство возглавляемого им региона за счет тюменцев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическому истеблишменту. Ранее URA.RU писало о том, что Мазур назначил своим заместителем бывшую сотрудницу аппарата главы Тюменской области Наталью Киселеву. «Это не последний подобный трансфер. В обозримом будущем нас ждет очередной переезд чиновника из Тюменской области. Вероятно, он, также, как и Киселева, получит должность в правительстве Томской области. Какую именно — вопрос пока открытый», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. При этом, тюменский политолог Александр Безделов считает новый переезд тюменских чиновников на работу в правительство Томской области маловероятным. «Да, до Киселевой работу в правительстве Томской области получил другой бывший коллега Мазура Николай Руппель. Несколько месяцев назад он назначен на должность заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре. Но, я думаю, в дальнейшем, все-таки, трудно будет восполнять кадровый ресурс в Томске за счет тюменцев в силу того, что нужных людей здесь удержат. Профессионалам уйти не дадут. Тюменская область более стабильна, чем Томская», — рассказал Безделов в беседе с URA.RU. В правительство Томской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бывший глава Тобольска Владимир Мазур победил на выборах губернатора Томской области, набрав 84,94% голосов избирателей. Спустя некоторое время он назначил своим заместителем Наталью Киселеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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