06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В ЯНАО банк списывал пенсию у ребенка-инвалида за долги отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку-инвалиду начисляли пенсию на расчетный счет отца Фото:

В Надыме (ЯНАО) у ребенка инвалида банк списывал пенсию из-за задолженности отца. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, выплаты перечислялись на расчетный счет родителя.

«Надымская городская прокуратура по обращению местного жителя проверила законность действий сотрудников ПАО „Сбербанк России“. Установлено, что заявитель является отцом ребенка-инвалида. Социальные выплаты, предназначенные ребенку, перечисляются на его расчетный счет. О назначении указанных платежей банк был осведомлен, но произвел списание денежных средств со счета клиента в связи с имеющейся задолженностью», — говорится в сообщении.

Установлено, что ведомство оспорило действия банк в суде. На данный момент требования прокурора удовлетворены полностью.

Ранее сообщалось, что пенсионный фонд незаконно перевел сбережения жительницы ЯНАО. Пенсионерка заключала договор страхования с государственным пенсионным фондом. Но в 2017 деньги незаконно перевили в негосударственный фонд.

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В Надыме (ЯНАО) у ребенка инвалида банк списывал пенсию из-за задолженности отца. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, выплаты перечислялись на расчетный счет родителя. «Надымская городская прокуратура по обращению местного жителя проверила законность действий сотрудников ПАО „Сбербанк России“. Установлено, что заявитель является отцом ребенка-инвалида. Социальные выплаты, предназначенные ребенку, перечисляются на его расчетный счет. О назначении указанных платежей банк был осведомлен, но произвел списание денежных средств со счета клиента в связи с имеющейся задолженностью», — говорится в сообщении. Установлено, что ведомство оспорило действия банк в суде. На данный момент требования прокурора удовлетворены полностью. Ранее сообщалось, что пенсионный фонд незаконно перевел сбережения жительницы ЯНАО. Пенсионерка заключала договор страхования с государственным пенсионным фондом. Но в 2017 деньги незаконно перевили в негосударственный фонд.
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