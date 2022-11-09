09 ноября 2022
08 ноября 2022

Тюменца обвинили в том, что он гонялся за ребенком с битой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в тюменском микрорайоне Антипино Фото:

Пользователи паблика «Антипино Вконтакте | Тюмень» соцсети «ВКонтакте» обвинили местного жителя в том, что он гонялся за ребенком с бейсбольной битой в руках. В сообществе также был размещен соответствующий видеоролик.

«Какой-то неадекват забежал в подъезд с битой за ребенком. Со словами «стой, с*ка», — указал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей поддержали негодование тюменца. «Боже мой, у вас там на районе фильмы ужасов снимать можно. Что ни день, то какой-нибудь инцидент происходит. Кошмар!», — написала Екатерина Молдыбаева. «Таких отморозков нужно долбить», — считает Макс Бушуев. «Суровые антипиские будни», — констатировал пользователь с ником Макс Иванов.

Также пользователи сообщили о том, что указанного мужчину неоднократно видели рядом с местным магазином «Пятерочка». Официальные комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Обновлено 10 ноября 2022 года в 13:57.

В региональном ГУВД агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, а также личность мужчины, который фигурирует на видеозаписи», — рассказали там URA.RU.

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Пользователи паблика «Антипино Вконтакте | Тюмень» соцсети «ВКонтакте» обвинили местного жителя в том, что он гонялся за ребенком с бейсбольной битой в руках. В сообществе также был размещен соответствующий видеоролик. «Какой-то неадекват забежал в подъезд с битой за ребенком. Со словами «стой, с*ка», — указал анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей поддержали негодование тюменца. «Боже мой, у вас там на районе фильмы ужасов снимать можно. Что ни день, то какой-нибудь инцидент происходит. Кошмар!», — написала Екатерина Молдыбаева. «Таких отморозков нужно долбить», — считает Макс Бушуев. «Суровые антипиские будни», — констатировал пользователь с ником Макс Иванов. Также пользователи сообщили о том, что указанного мужчину неоднократно видели рядом с местным магазином «Пятерочка». Официальные комментарии правоохранительных структур ожидаются. Обновлено 10 ноября 2022 года в 13:57. В региональном ГУВД агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, а также личность мужчины, который фигурирует на видеозаписи», — рассказали там URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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