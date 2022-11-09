09 ноября 2022

Власти ЯНАО оплатят транспортировку на лечение тяжелобольным

© Служба новостей «URA.RU»
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Тяжелобольным компенсируют проезд на санитарном транспорте Фото:

Тяжелобольным жителям ЯНАО, которые отправляются на лечения в другие регионы, возместят расходы на проезд на санитарном транспорте из аэропорта и жд вокзал до лечебного учреждения. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«Мы изучили потребность и приняли соответствующее решение. Наши пациенты должны получать максимальный спектр медицинских услуг, и мы делаем все возможное для удобства жителей округа», — рассказал Новиков.

Нововведение коснется тех, кому требуется помощь в транспортировке. Медицинская организация с принимающей стороны будет встречать пациентов в аэропорту или на ж/д вокзале. По окончанию лечения пациента доставят обратно. В таком случае диагностику, лечение и оплату дороги возьмет на себя окружной бюджет.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальцы с онкологическими заболеваниями могут получить медицинскую помощь в стационаре и в амбулаторных условиях. В отделениях оказывается хирургическое и химиотерапевтическое лечение.

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Тяжелобольным жителям ЯНАО, которые отправляются на лечения в другие регионы, возместят расходы на проезд на санитарном транспорте из аэропорта и жд вокзал до лечебного учреждения. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. «Мы изучили потребность и приняли соответствующее решение. Наши пациенты должны получать максимальный спектр медицинских услуг, и мы делаем все возможное для удобства жителей округа», — рассказал Новиков. Нововведение коснется тех, кому требуется помощь в транспортировке. Медицинская организация с принимающей стороны будет встречать пациентов в аэропорту или на ж/д вокзале. По окончанию лечения пациента доставят обратно. В таком случае диагностику, лечение и оплату дороги возьмет на себя окружной бюджет. Ранее URA.RU рассказывало, что ямальцы с онкологическими заболеваниями могут получить медицинскую помощь в стационаре и в амбулаторных условиях. В отделениях оказывается хирургическое и химиотерапевтическое лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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