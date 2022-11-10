В Курганской области осудили чиновника, подарившего жилой дом своей знакомой

11 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

В Курганской области озвучили приговор экс-главе одного из сельсоветов Шадринского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За растрату муниципального имущества бывший глава сельсовета в Шадринском районе Курганской области отправиться в испытательную колонию на полтора года. Курганской области Соответствующая информация опубликована на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 160, ч.2 ст. 292 УК РФ — растрата», — указано в сообщении. Согласно приговору суда, бывшему главе сельсовета назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии. Также ему запрещено занимать должности в государственных структурах и местного самоуправления сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил. До этого URA.RU писало, что в сентябре 2020 года экс-глава одного из шадринских сельсоветов передал муниципальный жилой дом в одном из сел в собственность знакомой, зная, что женщина в жилье не нуждается. Тем самым осужденный совершил растрату вверенной ему муниципальной собственности.

За растрату муниципального имущества бывший глава сельсовета в Шадринском районе Курганской области отправиться в испытательную колонию на полтора года. Курганской области Соответствующая информация опубликована на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 160, ч.2 ст. 292 УК РФ — растрата», — указано в сообщении. Согласно приговору суда, бывшему главе сельсовета назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии. Также ему запрещено занимать должности в государственных структурах и местного самоуправления сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил. До этого URA.RU писало, что в сентябре 2020 года экс-глава одного из шадринских сельсоветов передал муниципальный жилой дом в одном из сел в собственность знакомой, зная, что женщина в жилье не нуждается. Тем самым осужденный совершил растрату вверенной ему муниципальной собственности.