ЦБ РФ: в Курганской области подешевели шубы и обувь

По итогам октября в Курганской области снизились цены на меховые изделия, а также на кожаную и текстильную обувь. Об этом говорится в статистических данных Центробанка РФ.
«Основные показатели инфляции в Курганской области по итогам октября по отношению к предыдущему месяцу: меха и меховые изделия -3,02%, обувь -2,89%», — указано в данных. Также замедлился рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма (-2,48%) и на услуги пассажирского транспорта (-1,89%), печатные издания подорожали на 9,05%.
Что касается продовольственных товаров, рост цен замедлился на макароны, крупы, сахар, кондитерские изделия и рыбопродукты. При этом увеличилась стоимость яиц и алкогольных напитков, уровень инфляции по ним составил 8,49% и 1,88% соответственно.
В целом, уровень годовой инфляции в регионе по итогам октября составил 1,61%. Это на 2,89% меньше, чем показатели сентября (13,94%).
До этого URA.RU сообщало, что из-за увеличения объемов производства сахара в сентябре в курганских магазинах подешевели конфекты, шоколад и пряники. Также под снижение цен тогда попали яблоки картофель, помидоры, мясо птицы и свинина.
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