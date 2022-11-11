В пятиэтажке Кургана загорелся балкон. Фото

12 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Люди на пожаре не пострадали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В многоквартирном пятиэтажном доме в Кургане по адресу ул. Гоголя, 126 загорелся балкон на пятом этаже. Обошлось без жертв, площадь пожара составила 10 квадратных метров, — передали в региональном МЧС. «Эвакуация жителей пятиэтажки по ул. Гоголя, 126 не потребовалась. Пожар, произошедший на балконе, площадью 10 кв.м был оперативно ликвидирован. С момента сообщения о пожаре до его ликвидации прошло 12 минут. Были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе автолестница, — сообщили в ведомстве. Пользователи соцсети «ВКонтакте» выложили фото пожара в паблике «Инцидент Курган». Они рассказали, что у дома также находилась машина газовой службы. Причины пожара устанавливаются. Очевидцы сообщили, что пожарные приехали быстро Паблик «Инцидент Курган», «ВКонтакте»

В многоквартирном пятиэтажном доме в Кургане по адресу ул. Гоголя, 126 загорелся балкон на пятом этаже. Обошлось без жертв, площадь пожара составила 10 квадратных метров, — передали в региональном МЧС. «Эвакуация жителей пятиэтажки по ул. Гоголя, 126 не потребовалась. Пожар, произошедший на балконе, площадью 10 кв.м был оперативно ликвидирован. С момента сообщения о пожаре до его ликвидации прошло 12 минут. Были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе автолестница, — сообщили в ведомстве. Пользователи соцсети «ВКонтакте» выложили фото пожара в паблике «Инцидент Курган». Они рассказали, что у дома также находилась машина газовой службы. Причины пожара устанавливаются.