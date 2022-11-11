11 ноября 2022

В пятиэтажке Кургана загорелся балкон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Люди на пожаре не пострадали Фото:

В многоквартирном пятиэтажном доме в Кургане по адресу ул. Гоголя, 126 загорелся балкон на пятом этаже. Обошлось без жертв, площадь пожара составила 10 квадратных метров, — передали в региональном МЧС.

«Эвакуация жителей пятиэтажки по ул. Гоголя, 126 не потребовалась. Пожар, произошедший на балконе, площадью 10 кв.м был оперативно ликвидирован. С момента сообщения о пожаре до его ликвидации прошло 12 минут. Были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе автолестница, — сообщили в ведомстве.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» выложили фото пожара в паблике «Инцидент Курган». Они рассказали, что у дома также находилась машина газовой службы. Причины пожара устанавливаются.

Очевидцы сообщили, что пожарные приехали быстро

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В многоквартирном пятиэтажном доме в Кургане по адресу ул. Гоголя, 126 загорелся балкон на пятом этаже. Обошлось без жертв, площадь пожара составила 10 квадратных метров, — передали в региональном МЧС. «Эвакуация жителей пятиэтажки по ул. Гоголя, 126 не потребовалась. Пожар, произошедший на балконе, площадью 10 кв.м был оперативно ликвидирован. С момента сообщения о пожаре до его ликвидации прошло 12 минут. Были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе автолестница, — сообщили в ведомстве. Пользователи соцсети «ВКонтакте» выложили фото пожара в паблике «Инцидент Курган». Они рассказали, что у дома также находилась машина газовой службы. Причины пожара устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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