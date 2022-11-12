Авария с грузовиком произошла на Старотобольском тракте
В Тюмени автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и четыре пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.
«На Старотобольском тракте Toyota въехала в грузовой „Урал“. Водитель не выдержал дистанцию», — сообщили изданию 72.RU в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени при столкновении двух автомобилей получили травмы семь человек. ДТП произошло на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii