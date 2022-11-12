12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

В Тюмени при столкновении легковушки с грузовиком пострадали пять человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, грузовик, дпс
Авария с грузовиком произошла на Старотобольском тракте Фото:

В Тюмени автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и четыре пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.

«На Старотобольском тракте Toyota въехала в грузовой „Урал“. Водитель не выдержал дистанцию», — сообщили изданию 72.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени при столкновении двух автомобилей получили травмы семь человек. ДТП произошло на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова.

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В Тюмени автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и четыре пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «На Старотобольском тракте Toyota въехала в грузовой „Урал“. Водитель не выдержал дистанцию», — сообщили изданию 72.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени при столкновении двух автомобилей получили травмы семь человек. ДТП произошло на перекрестке улиц Орджоникидзе-Хохрякова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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