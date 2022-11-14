В Кургане бывший военный обучает детей армейским реалиям

Педагог считает, что стрельба из пневматической винтовки должна стать дисциплиной ГТО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший военный и педагог Алексей Абдулин обучает курганских детей тактической медицине. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Экс-военный выступает за патриотическое воспитание и «за реальное знакомство с армией».

«Провожу с кадетами 7 класса К школы №42 практические занятия, в том числе по тактической медицине. На очередном уроке осваивали первую доврачебную помощь при остановке кровотечения с применением жгута и последующую эвакуацию раненого из „красной зоны“. Также вспомнили правила наложения повязки „чепец“. С поставленной задачей кадеты справились хорошо», — сообщил педагог.

Экс-военный отметил, что проводит подобные уроки с детьми, «пока чиновники думают над тем, чтобы сделать метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки обязательными дисциплинами при сдаче ГТО». Он также считает положительным поручение министерству спорта РФ подготовить предложения по созданию военно-спортивных смен в детских летних лагерях.

Ранее Абдулин предлагал ввести на уроках начальной военной подготовки обучение школьников по работе с квадрокоптерами и тепловизорами. URA.RU в областном департаменте образования и науки подтвердили, что планируют на уроках НВП, которые появятся в школах Кургана до конца этого года, обучать детей управлению дронами.