14 ноября 2022

Тюменцы начали пересаживаться на электрокары

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
Самым популярным автомобилем на рынке стал Nissan Leaf Фото:

Тюменцы стали чаще приобретать электромобили на рынке подержанных машин по сравнению с прошлым годом. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«В июле—сентябре этого года электромобили с пробегом в регионе покупали на 4% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На долю электрокаров пришлось 0,1% от общего числа проданных автомобилей с пробегом в Тюменской области», — рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

По данным экспертов «Авито Авто», самая продаваемая модель электрокара на тюменском рынке — Nissan Leaf. А средняя стоимость электромобиля с пробегом составляет 680 тысяч рублей. Кроме того, аналитики «Авито Авто» утверждают, что интерес к автомобилям с электрическим двигателем в России в последние годы только растет.

Ранее сообщалось, что энергетическая компания СУЭНКО установила в Тюмени и Тобольске зарядки для электромобилей. В компании заявляли, что доступная инфраструктура — это основное условие для активного развития экологичного транспорта.

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Тюменцы стали чаще приобретать электромобили на рынке подержанных машин по сравнению с прошлым годом. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «В июле—сентябре этого года электромобили с пробегом в регионе покупали на 4% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На долю электрокаров пришлось 0,1% от общего числа проданных автомобилей с пробегом в Тюменской области», — рассказали в пресс-службе «Авито Авто». По данным экспертов «Авито Авто», самая продаваемая модель электрокара на тюменском рынке — Nissan Leaf. А средняя стоимость электромобиля с пробегом составляет 680 тысяч рублей. Кроме того, аналитики «Авито Авто» утверждают, что интерес к автомобилям с электрическим двигателем в России в последние годы только растет. Ранее сообщалось, что энергетическая компания СУЭНКО установила в Тюмени и Тобольске зарядки для электромобилей. В компании заявляли, что доступная инфраструктура — это основное условие для активного развития экологичного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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