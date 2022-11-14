Тюменцы начали пересаживаться на электрокары

15 ноября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Самым популярным автомобилем на рынке стал Nissan Leaf Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы стали чаще приобретать электромобили на рынке подержанных машин по сравнению с прошлым годом. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «В июле—сентябре этого года электромобили с пробегом в регионе покупали на 4% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На долю электрокаров пришлось 0,1% от общего числа проданных автомобилей с пробегом в Тюменской области», — рассказали в пресс-службе «Авито Авто». По данным экспертов «Авито Авто», самая продаваемая модель электрокара на тюменском рынке — Nissan Leaf. А средняя стоимость электромобиля с пробегом составляет 680 тысяч рублей. Кроме того, аналитики «Авито Авто» утверждают, что интерес к автомобилям с электрическим двигателем в России в последние годы только растет. Ранее сообщалось, что энергетическая компания СУЭНКО установила в Тюмени и Тобольске зарядки для электромобилей. В компании заявляли, что доступная инфраструктура — это основное условие для активного развития экологичного транспорта.

Тюменцы стали чаще приобретать электромобили на рынке подержанных машин по сравнению с прошлым годом. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «В июле—сентябре этого года электромобили с пробегом в регионе покупали на 4% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. На долю электрокаров пришлось 0,1% от общего числа проданных автомобилей с пробегом в Тюменской области», — рассказали в пресс-службе «Авито Авто». По данным экспертов «Авито Авто», самая продаваемая модель электрокара на тюменском рынке — Nissan Leaf. А средняя стоимость электромобиля с пробегом составляет 680 тысяч рублей. Кроме того, аналитики «Авито Авто» утверждают, что интерес к автомобилям с электрическим двигателем в России в последние годы только растет. Ранее сообщалось, что энергетическая компания СУЭНКО установила в Тюмени и Тобольске зарядки для электромобилей. В компании заявляли, что доступная инфраструктура — это основное условие для активного развития экологичного транспорта.