Курганским инспекторам пришлось стрелять во время погони за пьяным водителем. Видео

17 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские при помощи оружия задержали нетрезвого водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане инспекторам ДПС пришлось преследовать автомобиль нарушителя, который пытался скрыться от полицейских. При задержании нарушителя сотрудника ГИБДД пришлось применить оружие, а один из полицейских был травмирован, сообщили в МВД России. «Инспекторами отдельного батальона дорожно-патрульной службы Управления МВД России по городу Кургану задержан нетрезвый водитель, создававший угрозу жизни и здоровью других участников движения. <…> Когда автомобиль нарушителя выехал за черту города, они применили табельное оружие. Машина была остановлена, а водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Один из инспекторов ДПС при задержании получил травмы. Автомобиль ВАЗ-2112 инспекторы пытались остановить на улице Дзержинского. Водитель продолжал движение. Тогда инспекторам с помощью второго патруля удалось остановить хэтчбек. Двери автомобиля были заперты, а когда наряд попытался их открыть, «двенадцатая» рванула с места. При маневре был травмирован полицейский. Нарушитель пытался скрыться по трассе на Тюмень. Скрываясь, он ударил служебный автомобиль. На загородной автодороге инспекторам пришлось применить оружие, только после этого машина нарушителя съехала в кювет. Задержанным оказался 39-летний нетрезвый житель Кургана. В отношении него возбуждено несколько дел. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нетрезвый мужчина с пистолетом напал на водителя. Водитель прижал на трассе потерпевшего и пытался его ограбить, позднее нападавшего задержали сотрудники полиции.

В Кургане инспекторам ДПС пришлось преследовать автомобиль нарушителя, который пытался скрыться от полицейских. При задержании нарушителя сотрудника ГИБДД пришлось применить оружие, а один из полицейских был травмирован, сообщили в МВД России. «Инспекторами отдельного батальона дорожно-патрульной службы Управления МВД России по городу Кургану задержан нетрезвый водитель, создававший угрозу жизни и здоровью других участников движения. <…> Когда автомобиль нарушителя выехал за черту города, они применили табельное оружие. Машина была остановлена, а водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Один из инспекторов ДПС при задержании получил травмы. Автомобиль ВАЗ-2112 инспекторы пытались остановить на улице Дзержинского. Водитель продолжал движение. Тогда инспекторам с помощью второго патруля удалось остановить хэтчбек. Двери автомобиля были заперты, а когда наряд попытался их открыть, «двенадцатая» рванула с места. При маневре был травмирован полицейский. Нарушитель пытался скрыться по трассе на Тюмень. Скрываясь, он ударил служебный автомобиль. На загородной автодороге инспекторам пришлось применить оружие, только после этого машина нарушителя съехала в кювет. Задержанным оказался 39-летний нетрезвый житель Кургана. В отношении него возбуждено несколько дел. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нетрезвый мужчина с пистолетом напал на водителя. Водитель прижал на трассе потерпевшего и пытался его ограбить, позднее нападавшего задержали сотрудники полиции.