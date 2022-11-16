Синоптики предупредили курганцев о 24-градусных морозах. Скрин

17 ноября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Курганские синоптики прогнозируют в регионе двадцатиградусные морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ночью 18 ноября может похолодать до -24 градусов. Информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.11.2022. Температура воздуха ночью -14,-19 градусов, при прояснении до -24 градусов», — говорится на сайте ЦГМС. Днем 18 ноября будет -6, -11 градусов. Местами возможен небольшой снег. Синоптики отметили, что ночью 19 ноября температура воздуха составит -7, -19 градусов, а 20 ноября будет -16, -21 градус. Днем в ближайшие выходные дни температура будет колебаться от -8 градусов до -13 градусов. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозировали резкое похолодание в Кургане в начале этой недели. В целом среднемесячная температура воздуха в ноябре превысит норму на один-два градуса. В ближайшие дни в Курганской области будет переменная облачность и небольшой снег Скриншот с сайта курганского ЦГМС

В Курганской области ночью 18 ноября может похолодать до -24 градусов. Информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.11.2022. Температура воздуха ночью -14,-19 градусов, при прояснении до -24 градусов», — говорится на сайте ЦГМС. Днем 18 ноября будет -6, -11 градусов. Местами возможен небольшой снег. Синоптики отметили, что ночью 19 ноября температура воздуха составит -7, -19 градусов, а 20 ноября будет -16, -21 градус. Днем в ближайшие выходные дни температура будет колебаться от -8 градусов до -13 градусов. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозировали резкое похолодание в Кургане в начале этой недели. В целом среднемесячная температура воздуха в ноябре превысит норму на один-два градуса.