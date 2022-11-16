16 ноября 2022

Синоптики предупредили курганцев о 24-градусных морозах. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган морозы , пешеходы, холод, мороз
Курганские синоптики прогнозируют в регионе двадцатиградусные морозы Фото:

В Курганской области ночью 18 ноября может похолодать до -24 градусов. Информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.11.2022. Температура воздуха ночью -14,-19 градусов, при прояснении до -24 градусов», — говорится на сайте ЦГМС. Днем 18 ноября будет -6, -11 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Синоптики отметили, что ночью 19 ноября температура воздуха составит -7, -19 градусов, а 20 ноября будет -16, -21 градус. Днем в ближайшие выходные дни температура будет колебаться от -8 градусов до -13 градусов.

Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозировали резкое похолодание в Кургане в начале этой недели. В целом среднемесячная температура воздуха в ноябре превысит норму на один-два градуса.

В ближайшие дни в Курганской области будет переменная облачность и небольшой снег

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В Курганской области ночью 18 ноября может похолодать до -24 градусов. Информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.11.2022. Температура воздуха ночью -14,-19 градусов, при прояснении до -24 градусов», — говорится на сайте ЦГМС. Днем 18 ноября будет -6, -11 градусов. Местами возможен небольшой снег. Синоптики отметили, что ночью 19 ноября температура воздуха составит -7, -19 градусов, а 20 ноября будет -16, -21 градус. Днем в ближайшие выходные дни температура будет колебаться от -8 градусов до -13 градусов. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозировали резкое похолодание в Кургане в начале этой недели. В целом среднемесячная температура воздуха в ноябре превысит норму на один-два градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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