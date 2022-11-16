В Курганской области ночью 18 ноября может похолодать до -24 градусов. Информация опубликована на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.11.2022. Температура воздуха ночью -14,-19 градусов, при прояснении до -24 градусов», — говорится на сайте ЦГМС. Днем 18 ноября будет -6, -11 градусов. Местами возможен небольшой снег.
Синоптики отметили, что ночью 19 ноября температура воздуха составит -7, -19 градусов, а 20 ноября будет -16, -21 градус. Днем в ближайшие выходные дни температура будет колебаться от -8 градусов до -13 градусов.
Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозировали резкое похолодание в Кургане в начале этой недели. В целом среднемесячная температура воздуха в ноябре превысит норму на один-два градуса.
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