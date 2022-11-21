Мэр Кургана принимает поздравления от курганских VIP

22 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Глава Кургана Елена Ситникова 22 ноября празднует день рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские высокопоставленные чиновники 22 ноября поздравляют с днем рождения главу Кургана Елену Ситникову. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Одним из первых мэра Кургана с днем рождения поздравил заместитель губернатора области по экономической политике Владимир Архипов, с которым они вместе долгое время работали в кетовской администрации», — сообщил источник. Другой инсайдер добавил, что Ситникову также поздравил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что пожелал главе Кургана здоровья, удовлетворения от труда и комфорта в семейной жизни. Среди поздравивших Ситникову также другие курганские политики и топ-менеджеры крупных компаний. В пресс-службе губернатора Курганской области не стали комментировать информацию, поздравлял ли глава региона Вадим Шумков мэра Кургана с днем рождения. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответы на них поступили. На официальном сайте городской администрации указано, что Ситникова родилась 22 ноября. Она была избрана мэром в июле прошлого года. До этого — с мая 2021 года — она была назначена временно исполняющей обязанности главы города. Редакция URA.RU присоединяется ко всем поздравлениям. Желаем Елене Вячеславовне успехов в работе, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские высокопоставленные чиновники 22 ноября поздравляют с днем рождения главу Кургана Елену Ситникову. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Одним из первых мэра Кургана с днем рождения поздравил заместитель губернатора области по экономической политике Владимир Архипов, с которым они вместе долгое время работали в кетовской администрации», — сообщил источник. Другой инсайдер добавил, что Ситникову также поздравил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что пожелал главе Кургана здоровья, удовлетворения от труда и комфорта в семейной жизни. Среди поздравивших Ситникову также другие курганские политики и топ-менеджеры крупных компаний. В пресс-службе губернатора Курганской области не стали комментировать информацию, поздравлял ли глава региона Вадим Шумков мэра Кургана с днем рождения. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответы на них поступили. На официальном сайте городской администрации указано, что Ситникова родилась 22 ноября. Она была избрана мэром в июле прошлого года. До этого — с мая 2021 года — она была назначена временно исполняющей обязанности главы города. Редакция URA.RU присоединяется ко всем поздравлениям. Желаем Елене Вячеславовне успехов в работе, семейного благополучия и всего самого наилучшего.