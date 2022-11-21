Тюменец сбил 11-летнюю девочку и скрылся

22 ноября 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

ДТП произошло вечером 22 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 11-летнюю девочку. После аварии неизвестный скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. «На нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ „Колос“ на улице С. Ремезова города Тобольск, неустановленный водитель на автомобиле „Лада Гранта“ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 11-ти лет. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении ведомства. Как отметили в пресс-службе, несовершеннолетняя находится в областной больнице на обследовании. Автоинспекторы занимаются поиском водителя. «Участников данного происшествия и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просим обратиться в отдел ГИБДД», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск насмерть сбили мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте.

В Тобольске (Тюменская область) водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 11-летнюю девочку. После аварии неизвестный скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. «На нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ „Колос“ на улице С. Ремезова города Тобольск, неустановленный водитель на автомобиле „Лада Гранта“ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 11-ти лет. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении ведомства. Как отметили в пресс-службе, несовершеннолетняя находится в областной больнице на обследовании. Автоинспекторы занимаются поиском водителя. «Участников данного происшествия и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просим обратиться в отдел ГИБДД», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск насмерть сбили мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте.