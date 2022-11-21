21 ноября 2022

Тюменец сбил 11-летнюю девочку и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло вечером 22 ноября Фото:

В Тобольске (Тюменская область) водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 11-летнюю девочку. После аварии неизвестный скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска.

«На нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ „Колос“ на улице С. Ремезова города Тобольск, неустановленный водитель на автомобиле „Лада Гранта“ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 11-ти лет. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, несовершеннолетняя находится в областной больнице на обследовании. Автоинспекторы занимаются поиском водителя. «Участников данного происшествия и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просим обратиться в отдел ГИБДД», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск насмерть сбили мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте.

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В Тобольске (Тюменская область) водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 11-летнюю девочку. После аварии неизвестный скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. «На нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ „Колос“ на улице С. Ремезова города Тобольск, неустановленный водитель на автомобиле „Лада Гранта“ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девочку 11-ти лет. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении ведомства. Как отметили в пресс-службе, несовершеннолетняя находится в областной больнице на обследовании. Автоинспекторы занимаются поиском водителя. «Участников данного происшествия и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просим обратиться в отдел ГИБДД», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Омск насмерть сбили мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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