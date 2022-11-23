Диетолог Белоусова предупредила о продуктах, опасных для печени

Диетолог Белоусова: употребление сала приводит к проблемам с печенью

Частое употребление сала может привести к неинфекционному гепатиту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Частое употребление сала может привести к проблемам с печенью. Об этом сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

«Такая еда всегда плохо действует на печень, потому что именно этот орган ответственен за переваривание жиров. После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита», — сказала Белоусова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, сало является очень жирным продуктом. Диетолог посоветовала относиться к нему как к деликатесу не на каждый день.

Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко ранее рассказала URA.RU, что сало защищает мозг от Альцгеймера. По ее словам, этому способствует арахидоновая кислота, которая содержится в этом продукте. Она отметила, что количество сала, которое можно съесть, зависит от индивидуальных особенностей человека.