22 ноября 2022
21 ноября 2022

Мэрия ЯНАО несанкционированно хранила ртутьсодержащие лампы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Шумаки, где нашли ртуть в водопроводе. Челябинск, водонапорная башня, мусорка, водокачка, свалка
В поселке Харп организуют место сбора и хранения ртутьсодержащих ламп Фото:

Прокуратура ЯНАО обязала администрацию поселка Харп города Лабытнанги организовать место для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Направлен иск в суд об обязании органа местного самоуправления организовать на территории поселка Харп места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей», — говорится в прокуратуре. Прокурор внес представление в местную администрацию.

Отмечается, что в поселке не организован сбор, вывоз и места для хранения ртутьсодержащих ламп. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что газовую компанию наказали за несанкционированный выброс газовой смеси в ЯНАО. Компания заплатила более 13 миллионов рублей.

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Прокуратура ЯНАО обязала администрацию поселка Харп города Лабытнанги организовать место для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. «Направлен иск в суд об обязании органа местного самоуправления организовать на территории поселка Харп места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей», — говорится в прокуратуре. Прокурор внес представление в местную администрацию. Отмечается, что в поселке не организован сбор, вывоз и места для хранения ртутьсодержащих ламп. Прокуратура контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU рассказывало, что газовую компанию наказали за несанкционированный выброс газовой смеси в ЯНАО. Компания заплатила более 13 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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