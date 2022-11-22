Мэрия ЯНАО несанкционированно хранила ртутьсодержащие лампы

23 ноября 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

В поселке Харп организуют место сбора и хранения ртутьсодержащих ламп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура ЯНАО обязала администрацию поселка Харп города Лабытнанги организовать место для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. «Направлен иск в суд об обязании органа местного самоуправления организовать на территории поселка Харп места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей», — говорится в прокуратуре. Прокурор внес представление в местную администрацию. Отмечается, что в поселке не организован сбор, вывоз и места для хранения ртутьсодержащих ламп. Прокуратура контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU рассказывало, что газовую компанию наказали за несанкционированный выброс газовой смеси в ЯНАО. Компания заплатила более 13 миллионов рублей.

Прокуратура ЯНАО обязала администрацию поселка Харп города Лабытнанги организовать место для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. «Направлен иск в суд об обязании органа местного самоуправления организовать на территории поселка Харп места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей», — говорится в прокуратуре. Прокурор внес представление в местную администрацию. Отмечается, что в поселке не организован сбор, вывоз и места для хранения ртутьсодержащих ламп. Прокуратура контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU рассказывало, что газовую компанию наказали за несанкционированный выброс газовой смеси в ЯНАО. Компания заплатила более 13 миллионов рублей.