Пожилого тюменца отправили в колонию за услуги мигрантам

Тюменец фиктивно зарегистрировал в своей квартире почти 30 иностранцев (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Зарегистрировавший в своей квартире 29 мигрантов 63-летний тюменец получил срок, который будет отбывать в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени осужден 63-летний мужчина, за фиктивную регистрацию 29 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год 2 месяца, с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там добавили, что тюменец делал свою квартиру «резиновой» в течение двух месяцев — с февраля по апрель. За это он получил с иностранцев 14 500 рублей, которые с него взыскали в доход государства. Наказание мужчине вынесли, учтя то, что ранее он уже был судим.