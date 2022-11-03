Власти рассказали, как курганские мобилизованные получат выплаты

Единовременную региональную выплату курганским мобилизованным начислят автоматически
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Власти Кургана разъяснили, как и когда мобилизованные получат выплаты Фото:
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Мобилизация в России

Для получения региональной единовременной выплаты курганским мобилизованным не нужно подавать документы. Ее начислят автоматически. Информация размещена в telegram-канале правительства области.

«Главное управление социальной защиты населения самостоятельно уточнит необходимую для начисления выплат информацию. Планируется, что первые выплаты начнутся со следующей недели после уточнения списков в военкомате», — сообщается в telegram-канале.

Решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области приняли 3 ноября. Ее размер — 50 тысяч рублей на одного человека.

Ранее URA.RU сообщало, что на снаряжение и экипировку для мобилизованных направили более 30 млн рублей. Кроме того региональные власти оказывают адресную помощь семьям мобилизованных.

В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как заявил глава государства, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

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Для получения региональной единовременной выплаты курганским мобилизованным не нужно подавать документы. Ее начислят автоматически. Информация размещена в telegram-канале правительства области. «Главное управление социальной защиты населения самостоятельно уточнит необходимую для начисления выплат информацию. Планируется, что первые выплаты начнутся со следующей недели после уточнения списков в военкомате», — сообщается в telegram-канале. Решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области приняли 3 ноября. Ее размер — 50 тысяч рублей на одного человека. Ранее URA.RU сообщало, что на снаряжение и экипировку для мобилизованных направили более 30 млн рублей. Кроме того региональные власти оказывают адресную помощь семьям мобилизованных. В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как заявил глава государства, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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