Власти рассказали, как курганские мобилизованные получат выплаты

Единовременную региональную выплату курганским мобилизованным начислят автоматически

Власти Кургана разъяснили, как и когда мобилизованные получат выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Для получения региональной единовременной выплаты курганским мобилизованным не нужно подавать документы. Ее начислят автоматически. Информация размещена в telegram-канале правительства области.

«Главное управление социальной защиты населения самостоятельно уточнит необходимую для начисления выплат информацию. Планируется, что первые выплаты начнутся со следующей недели после уточнения списков в военкомате», — сообщается в telegram-канале.

Решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области приняли 3 ноября. Ее размер — 50 тысяч рублей на одного человека.

Ранее URA.RU сообщало, что на снаряжение и экипировку для мобилизованных направили более 30 млн рублей. Кроме того региональные власти оказывают адресную помощь семьям мобилизованных.

В рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч резервистов. Она была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным и завершилась 28 октября.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как заявил глава государства, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.