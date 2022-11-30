Махонин объяснил пермским мэрам, как правильно просить деньги

Махонин поделился с мэрами своим опытом лоббирования

30 ноября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин еженедельно «мучает» замминистров в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU На заседании совета глав муниципалитетов Пермского края 30 ноября губернатор Дмитрий Махонин поделился с мэрами своим опытом взаимодействия с федеральными министерствами по поводу выделения региону финансирования. Он лично обходит профильных заместителей, а после подачи заявки звонит каждый день. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Перед тем как зайти в какую-то федеральную программу я лично всех замминистров сначала оббегу. Понимаете? Вот я в Москву приезжаю, у меня по 15 встреч. Больше, чем в Перми работаю», — рассказал он. Махонин привел пример: 29 ноября он заходил в министерство строительства РФ и спрашивал судьбу региональной заявки на получение финансирования в рамках программы «Малые города и исторические поселения» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Я когда „Исторические города и малые поселения“ заявляю, ваши заявки, я каждую неделю звоню, надоедаю и спрашиваю, что с моей заявкой, сколько получим. Сейчас дополнительные объемы появились — я мучаю всех. Вчера в министерство строительства заезжал, спрашивал. То есть это мне надо прежде всего, не федеральному министру. Понимаете, да, аналогию?», — рассказал Махонин. Такой пример он привел после жалобы руководителя совета глав, главы Добрянского округа Константина Лызова на то, что минспорта отклонило заявку территории на строительство скейтпарка. Министр спорта Татьяна Чеснокова ответила ему, что она не подходила технически под критерии отбора. «Но с нами никто не обсуждал, нам отказали и все. Диалог должен быть. А нам отказали и все», — возразил Лызов. Махонин поручил разобраться и отдельно ему доложить. Поскольку Лызов является руководителем совета глав, то, получается, он указывает на системную проблему от лица всех мэров. «Хочу понять, кто из министерств не работает и кого надо уволить», — отметил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор раскритиковал глав за некачественные планы развития территорий. И распорядился «дать пенделя» мэрии Чайковского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании совета глав муниципалитетов Пермского края 30 ноября губернатор Дмитрий Махонин поделился с мэрами своим опытом взаимодействия с федеральными министерствами по поводу выделения региону финансирования. Он лично обходит профильных заместителей, а после подачи заявки звонит каждый день. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Перед тем как зайти в какую-то федеральную программу я лично всех замминистров сначала оббегу. Понимаете? Вот я в Москву приезжаю, у меня по 15 встреч. Больше, чем в Перми работаю», — рассказал он. Махонин привел пример: 29 ноября он заходил в министерство строительства РФ и спрашивал судьбу региональной заявки на получение финансирования в рамках программы «Малые города и исторические поселения» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Я когда „Исторические города и малые поселения“ заявляю, ваши заявки, я каждую неделю звоню, надоедаю и спрашиваю, что с моей заявкой, сколько получим. Сейчас дополнительные объемы появились — я мучаю всех. Вчера в министерство строительства заезжал, спрашивал. То есть это мне надо прежде всего, не федеральному министру. Понимаете, да, аналогию?», — рассказал Махонин. Такой пример он привел после жалобы руководителя совета глав, главы Добрянского округа Константина Лызова на то, что минспорта отклонило заявку территории на строительство скейтпарка. Министр спорта Татьяна Чеснокова ответила ему, что она не подходила технически под критерии отбора. «Но с нами никто не обсуждал, нам отказали и все. Диалог должен быть. А нам отказали и все», — возразил Лызов. Махонин поручил разобраться и отдельно ему доложить. Поскольку Лызов является руководителем совета глав, то, получается, он указывает на системную проблему от лица всех мэров. «Хочу понять, кто из министерств не работает и кого надо уволить», — отметил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор раскритиковал глав за некачественные планы развития территорий. И распорядился «дать пенделя» мэрии Чайковского.