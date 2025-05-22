Дочери пермского миллиардера Рыболовлева стали одними из богатейших наследников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доли Екатерины и Анны Рыболовлевых составляют 3,2 млрд долларов США
Доли Екатерины и Анны Рыболовлевых составляют 3,2 млрд долларов США Фото:

Дочери бывшего владельца пермской компании «Уралкалий» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатерина и Анна вошли в топ богатейших наследников России по версии журнала Forbes. Как указано в опубликованном на сайте издания списке, предполагаемое наследство каждой из сестер оценивается в 3,2 млрд долларов США.

«Дмитрий Рыболовлев, №26 в списке Forbes. Состояние — 6,4 млрд долларов США. Дочери Екатерина Сартори-Рыболовлева и Анна Рыболовлева. Доля одного ребенка — 3,2 млрд долларов США», — говорится в рейтинге. Екатерина и Анна занимают 16 строчку списка самых обеспеченных наследников страны. Это на две позиции выше, чем в рейтинге прошлого года.

Известно, что Екатерина Сартори-Рыболовлева замужем за сенатором Уругвая и бизнесменом Хуаном Сартори. Вместе с супругом занимает пост вице-президента футбольного клуба «Монако», который принадлежит Дмитрию Рыболовлеву. Анна Рыболовлева проживает в Женеве с матерью и получает юридическое образование в одном из швейцарских университетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочери бывшего владельца пермской компании «Уралкалий» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатерина и Анна вошли в топ богатейших наследников России по версии журнала Forbes. Как указано в опубликованном на сайте издания списке, предполагаемое наследство каждой из сестер оценивается в 3,2 млрд долларов США. «Дмитрий Рыболовлев, №26 в списке Forbes. Состояние — 6,4 млрд долларов США. Дочери Екатерина Сартори-Рыболовлева и Анна Рыболовлева. Доля одного ребенка — 3,2 млрд долларов США», — говорится в рейтинге. Екатерина и Анна занимают 16 строчку списка самых обеспеченных наследников страны. Это на две позиции выше, чем в рейтинге прошлого года. Известно, что Екатерина Сартори-Рыболовлева замужем за сенатором Уругвая и бизнесменом Хуаном Сартори. Вместе с супругом занимает пост вице-президента футбольного клуба «Монако», который принадлежит Дмитрию Рыболовлеву. Анна Рыболовлева проживает в Женеве с матерью и получает юридическое образование в одном из швейцарских университетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...