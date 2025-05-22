Дочери пермского миллиардера Рыболовлева стали одними из богатейших наследников

Дочери бывшего владельца пермской компании «Уралкалий» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатерина и Анна вошли в топ богатейших наследников России по версии журнала Forbes. Как указано в опубликованном на сайте издания списке, предполагаемое наследство каждой из сестер оценивается в 3,2 млрд долларов США.
«Дмитрий Рыболовлев, №26 в списке Forbes. Состояние — 6,4 млрд долларов США. Дочери Екатерина Сартори-Рыболовлева и Анна Рыболовлева. Доля одного ребенка — 3,2 млрд долларов США», — говорится в рейтинге. Екатерина и Анна занимают 16 строчку списка самых обеспеченных наследников страны. Это на две позиции выше, чем в рейтинге прошлого года.
Известно, что Екатерина Сартори-Рыболовлева замужем за сенатором Уругвая и бизнесменом Хуаном Сартори. Вместе с супругом занимает пост вице-президента футбольного клуба «Монако», который принадлежит Дмитрию Рыболовлеву. Анна Рыболовлева проживает в Женеве с матерью и получает юридическое образование в одном из швейцарских университетов.
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