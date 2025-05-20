Бывший топ-менеджер национализированного «Метафракса» получит статусный пост в пермском заксо

Комитет по бюджету Пермского ЗС избрал председателем первого замруководителя комитета Армена Гарсляна, бывшего председателя совета директоров национализированного «Метафракса». Гарслян стал единственным претендентом, передает корреспондент URA.RU.
«Предлагаю на должность председателя нашего комитета кандидатуру Гарсляна Армена Гайосовича. Он является депутатом четвертый созыв, три созыва был заместителем председателя комитета», — отметил докладчик по вопросу депутат Георгий Ткаченко.
Члены комитета единогласно поддержали кандидатуру Гарсляна. А он поблагодарил коллег за доверие. Завтра, 22 мая, окончательное решение примет заксобрание на пленарном заседании. Пост председателя комитета стал вакантным после ухода по собственному желанию Елены Зыряновой.
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