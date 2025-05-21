Детей из многодетных семей Перми предложили освободить от земельного налога

Администрация Перми предложила освободить детей из многодетных семей от уплаты земельного налога. Если инициативу одобрят депутаты городской думы, льгота коснется участков, выделенных для строительства жилья, ведения подсобного хозяйства или садоводства. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Департамент земельных отношений администрации Перми предложил ввести налоговую льготу для детей из многодетных семей. Она будет распространяться на один участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества», — рассказали в администрации.
Освобождение от налога будет действовать до совершеннолетия ребенка (18 лет), а при очном обучении — до 23 лет. Для получения льготы потребуется подтвердить статус учащегося справкой из образовательного учреждения. Важным условием является использование земли только для личных нужд, а не в коммерческих целях.
Сейчас налоговые послабления предусмотрены только для родителей многодетных семей, тогда как их дети таких льгот лишены. Инициатива коснется и тех, кто получил землю бесплатно по программам поддержки многодетных.
Комитет по экономическому развитию Пермской гордумы уже поддержал проект. Окончательное решение депутаты примут 27 мая. Если изменения утвердят, они вступят в силу с 1 января 2024 года и будут учитываться при расчете земельного налога за текущий год.
Ранее URA.RU рассказывал о, что муниципалитеты Пермского края начали вводить льготы по земельному налогу для детей из многодетных семей. Инициатива основана на рекомендациях федерального уровня и дает право местным органам самоуправления вводить такие льготы.
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