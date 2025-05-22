В Перми учителя уволили за избиение ребенка

Преподаватель в пермской школе «Синтез» избила одного из учеников. Она ударила его по голове, пнула два раза ногой. Когда это произошло не известно, но кадры по пали в интернет 22 мая. В мэрии сообщили, что учитель музыки уже уволена из-за инцидента еще в марте.
«По факту неправомерных действий учителя музыки в учреждении было проведено служебное расследование. По его результатам учитель уволена 11 марта текущего года по п. 2 ч. 1 ст. 336 Трудового кодекса РФ», — цитирует администрацию Перми портал «Вкурсе.ру».
В мэрии подчеркнули, что администрация школы своевременно уведомила о ЧП полицию, департамент образования и комиссию по делам несовершеннолетних. Видео насилия над ребенком переданы в полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!