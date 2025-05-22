В Перми учителя уволили за избиение ребенка

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Преподаватель музыки поплатилась работой за насилие над учеником
Преподаватель музыки поплатилась работой за насилие над учеником Фото:

Преподаватель в пермской школе «Синтез» избила одного из учеников. Она ударила его по голове, пнула два раза ногой. Когда это произошло не известно, но кадры по пали в интернет 22 мая. В мэрии сообщили, что учитель музыки уже уволена из-за инцидента еще в марте.

«По факту неправомерных действий учителя музыки в учреждении было проведено служебное расследование. По его результатам учитель уволена 11 марта текущего года по п. 2 ч. 1 ст. 336 Трудового кодекса РФ», — цитирует администрацию Перми портал «Вкурсе.ру».

В мэрии подчеркнули, что администрация школы своевременно уведомила о ЧП полицию, департамент образования и комиссию по делам несовершеннолетних. Видео насилия над ребенком переданы в полицию.

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Преподаватель в пермской школе «Синтез» избила одного из учеников. Она ударила его по голове, пнула два раза ногой. Когда это произошло не известно, но кадры по пали в интернет 22 мая. В мэрии сообщили, что учитель музыки уже уволена из-за инцидента еще в марте. «По факту неправомерных действий учителя музыки в учреждении было проведено служебное расследование. По его результатам учитель уволена 11 марта текущего года по п. 2 ч. 1 ст. 336 Трудового кодекса РФ», — цитирует администрацию Перми портал «Вкурсе.ру». В мэрии подчеркнули, что администрация школы своевременно уведомила о ЧП полицию, департамент образования и комиссию по делам несовершеннолетних. Видео насилия над ребенком переданы в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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