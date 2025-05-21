В пермском заксобрании избрали нового председателя комитета по бюджету

Депутаты заксобрания выбрали Армена Гарсляна, бывшего топ-менеджера национализированного «Метафракса», председателем комитета по бюджету. Трансляция заседания проходит на сайте заксобрания.
«Вчера на заседании комитета было единогласно принято решение рекомендовать законодательному собранию избрать на должность председателя комитета по бюджету. Прошу поддержать данное решение», — сообщил докладчик по вопросу депутат Георгий Ткаченко.
Решение было принято единогласно. Армен Гарслян является депутатом уже четвертого созыва, и три из них он занимал пост первого зампреда комитета по бюджету. Пост стал вакантным после увольнения с должности по собственному желанию Елены Зыряновой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!