Пермские университеты отчитались о многомиллионных доходах

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Доход ПГМУ имени Е.А. Вагнера в 2024 году превысил 1,6 млрд рублей
Доход ПГМУ имени Е.А. Вагнера в 2024 году превысил 1,6 млрд рублей Фото:

Пермские вузы раскрыли финансовые показатели за 2024 год. Отчет о финансовых результатах деятельности Пермского государственного университета (ПГМУ) имени академика Е.А. Вагнера размещен на сайте федерального казначейства России.

«Доход: 1 млрд 659 млн рублей. Расход: 1 млрд 812 млн рублей», — указано в финансовой отчетности ПГМУ. Поступления в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) в 2024 году составили 839,4 млн рублей, указано на сайте вуза. Годом ранее в вуз поступило 845,1 млн рублей.

Финансовые результаты Пермского государственного института культуры (ПГИК) гораздо скромнее: вуз отчитался о выручке 62,3 млн рублей (в 2023 году — 54,3 млн рублей). Чистая прибыль университета в текущем году составила всего 78 тысяч рублей.

Ранее финансовый отчет об итогах работы в 2024 разместил Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). За год доходы Политеха выросли на 25% достигнув 6,9 млрд руб.

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Пермские вузы раскрыли финансовые показатели за 2024 год. Отчет о финансовых результатах деятельности Пермского государственного университета (ПГМУ) имени академика Е.А. Вагнера размещен на сайте федерального казначейства России. «Доход: 1 млрд 659 млн рублей. Расход: 1 млрд 812 млн рублей», — указано в финансовой отчетности ПГМУ. Поступления в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) в 2024 году составили 839,4 млн рублей, указано на сайте вуза. Годом ранее в вуз поступило 845,1 млн рублей. Финансовые результаты Пермского государственного института культуры (ПГИК) гораздо скромнее: вуз отчитался о выручке 62,3 млн рублей (в 2023 году — 54,3 млн рублей). Чистая прибыль университета в текущем году составила всего 78 тысяч рублей. Ранее финансовый отчет об итогах работы в 2024 разместил Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). За год доходы Политеха выросли на 25% достигнув 6,9 млрд руб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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