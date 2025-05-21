Пермские университеты отчитались о многомиллионных доходах

Пермские вузы раскрыли финансовые показатели за 2024 год. Отчет о финансовых результатах деятельности Пермского государственного университета (ПГМУ) имени академика Е.А. Вагнера размещен на сайте федерального казначейства России.
«Доход: 1 млрд 659 млн рублей. Расход: 1 млрд 812 млн рублей», — указано в финансовой отчетности ПГМУ. Поступления в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) в 2024 году составили 839,4 млн рублей, указано на сайте вуза. Годом ранее в вуз поступило 845,1 млн рублей.
Финансовые результаты Пермского государственного института культуры (ПГИК) гораздо скромнее: вуз отчитался о выручке 62,3 млн рублей (в 2023 году — 54,3 млн рублей). Чистая прибыль университета в текущем году составила всего 78 тысяч рублей.
Ранее финансовый отчет об итогах работы в 2024 разместил Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). За год доходы Политеха выросли на 25% достигнув 6,9 млрд руб.
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