20 мая 2025

Губернатор Махонин упразднил Госинспекцию по экологии Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин сократил госаппарат
Дмитрий Махонин сократил госаппарат Фото:

В Пермском крае упразднена региональная Государственная инспекция по экологии и природопользованию. Ее функции указом губернатора Дмитрия Махонина переданы министерству природных ресурсов.

«Упразднить Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края. Передать Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края функции Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края», — говорится в документе, который опубликован на сайте регионального правительства.

Процесс ликвидации Госинспекции займет три месяца. Ведомство возглавлял Вадим Лазепный. О его дальнейшей карьере не сообщалось.

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В Пермском крае упразднена региональная Государственная инспекция по экологии и природопользованию. Ее функции указом губернатора Дмитрия Махонина переданы министерству природных ресурсов. «Упразднить Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края. Передать Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края функции Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края», — говорится в документе, который опубликован на сайте регионального правительства. Процесс ликвидации Госинспекции займет три месяца. Ведомство возглавлял Вадим Лазепный. О его дальнейшей карьере не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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