Губернатор Махонин упразднил Госинспекцию по экологии Пермского края

В Пермском крае упразднена региональная Государственная инспекция по экологии и природопользованию. Ее функции указом губернатора Дмитрия Махонина переданы министерству природных ресурсов.
«Упразднить Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края. Передать Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края функции Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края», — говорится в документе, который опубликован на сайте регионального правительства.
Процесс ликвидации Госинспекции займет три месяца. Ведомство возглавлял Вадим Лазепный. О его дальнейшей карьере не сообщалось.
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