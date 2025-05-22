Антимонопольщики нашли в Перми эротический салон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спа-салон подозревают в оказании эротических услуг
Спа-салон подозревают в оказании эротических услуг Фото:

В Перми сотрудники УФАС обратили внимание на подозрительную рекламу эротического массажного салона. На владельца бизнеса завели дело, рассказали в ведомстве.

«В Перми обнаружена подозрительная реклама эротического массажного салона. Она содержит привлекающий внимание неоднозначный призывный текст и QR-код, приводящий на сайт спа-салона, предоставляющего и наглядно демонстрирующего услуги эротического массажа», — говорится в сообщении УФАС в Telegram.

В ведомстве отметили, что в рекламе отсутствует «существенная информация» о рекламируемых услугах и товарах, что «вызывает неоднозначные выводы об их направленности», тем самым вводит потребителей в заблуждение. На основе этого в отношении владельца салона возбудили дело о нарушении Закона о рекламе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми сотрудники УФАС обратили внимание на подозрительную рекламу эротического массажного салона. На владельца бизнеса завели дело, рассказали в ведомстве. «В Перми обнаружена подозрительная реклама эротического массажного салона. Она содержит привлекающий внимание неоднозначный призывный текст и QR-код, приводящий на сайт спа-салона, предоставляющего и наглядно демонстрирующего услуги эротического массажа», — говорится в сообщении УФАС в Telegram. В ведомстве отметили, что в рекламе отсутствует «существенная информация» о рекламируемых услугах и товарах, что «вызывает неоднозначные выводы об их направленности», тем самым вводит потребителей в заблуждение. На основе этого в отношении владельца салона возбудили дело о нарушении Закона о рекламе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...