Антимонопольщики нашли в Перми эротический салон

В Перми сотрудники УФАС обратили внимание на подозрительную рекламу эротического массажного салона. На владельца бизнеса завели дело, рассказали в ведомстве.
«В Перми обнаружена подозрительная реклама эротического массажного салона. Она содержит привлекающий внимание неоднозначный призывный текст и QR-код, приводящий на сайт спа-салона, предоставляющего и наглядно демонстрирующего услуги эротического массажа», — говорится в сообщении УФАС в Telegram.
В ведомстве отметили, что в рекламе отсутствует «существенная информация» о рекламируемых услугах и товарах, что «вызывает неоднозначные выводы об их направленности», тем самым вводит потребителей в заблуждение. На основе этого в отношении владельца салона возбудили дело о нарушении Закона о рекламе.
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