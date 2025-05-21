Проблемы с питьевой водой в Нытве привлекли внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с водоснабжением в Нытве (Пермский край). Поводом для вмешательства стало обращение местной жительницы через приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщается в telegram-канале СКР.
«Жительницы Нытвы обратилась в приемную председателя СКР во „ВКонтакте“ с жалобой на нарушение прав жителей 17 частных домовладений по улице Кирпичного завода. Люди лишены доступа к централизованному водоснабжению. Вода из имеющихся скважин непригодна для питья и бытовых нужд, а в летом отсутствует. Несмотря на многочисленные жалобы жителей, проблема остается нерешенной, что вызывает опасения граждан за безопасность в случае возникновения пожаров», — рассказали в ведомстве.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю уже начало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин лично поручил руководителю регионального СУ Денису Головкину доложить о ходе и результатах проверки. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкина затребовал результаты проверки с отсутствием водоснабжения в деревне Осташата, где обмелело единственное озеро, откуда местные брали воду. При этом в деревне отсутствует муниципальный водопровод, а ближайший водозабор находится в 35 километрах. Вода в местном озере убывает с каждым годом. Мэрия о ситуации знает с 2021 года. Однако деньги в казне до 2027 года на эти цели не предусмотрены. Пока жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города.
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