В Перми помогли вернуться на родину сбежавшему из рабства жителю Башкортостана

Мужчина, сбежавший из работного дома и найденный в лесу пермскими поисковиками, вернулся на родину в Башкирию. За месяц он восстановил здоровье и документы, в чем ему помогли волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
«В апреле мы случайно нашли мужчину, сбежавшего из работного дома, который оказался в трудной ситуации без документов. Мы устроили его в приют, где он провел месяц. За это время мы помогли ему восстановить паспорт. Вчера проводили его на автобус в родной Башкортостан, где он не был уже несколько лет», — сообщается на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Пока восстанавливались документы, волонтеры нашли в Башкортостане родственников мужчины.
В 2024 году, как рассказывало URA.RU, волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск» вернули из работного дома в Уфе двух жителей Пермского края. Их перед этим похитили на вокзале Пермь II.
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