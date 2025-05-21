21 мая 2025

В Перми помогли вернуться на родину сбежавшему из рабства жителю Башкортостана

Найденный в Перми беглый раб из Башкортостана вернулся домой
© Служба новостей «URA.RU»
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На автобусе мужчина уехал из Перми к родным
На автобусе мужчина уехал из Перми к родным Фото:

Мужчина, сбежавший из работного дома и найденный в лесу пермскими поисковиками, вернулся на родину в Башкирию. За месяц он восстановил здоровье и документы, в чем ему помогли волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».

«В апреле мы случайно нашли мужчину, сбежавшего из работного дома, который оказался в трудной ситуации без документов. Мы устроили его в приют, где он провел месяц. За это время мы помогли ему восстановить паспорт. Вчера проводили его на автобус в родной Башкортостан, где он не был уже несколько лет», — сообщается на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Пока восстанавливались документы, волонтеры нашли в Башкортостане родственников мужчины.

В 2024 году, как рассказывало URA.RU, волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск» вернули из работного дома в Уфе двух жителей Пермского края. Их перед этим похитили на вокзале Пермь II. 

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Мужчина, сбежавший из работного дома и найденный в лесу пермскими поисковиками, вернулся на родину в Башкирию. За месяц он восстановил здоровье и документы, в чем ему помогли волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». «В апреле мы случайно нашли мужчину, сбежавшего из работного дома, который оказался в трудной ситуации без документов. Мы устроили его в приют, где он провел месяц. За это время мы помогли ему восстановить паспорт. Вчера проводили его на автобус в родной Башкортостан, где он не был уже несколько лет», — сообщается на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Пока восстанавливались документы, волонтеры нашли в Башкортостане родственников мужчины. В 2024 году, как рассказывало URA.RU, волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск» вернули из работного дома в Уфе двух жителей Пермского края. Их перед этим похитили на вокзале Пермь II. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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