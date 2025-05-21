Росстат зафиксировал копеечное падение цен на бензин в Пермском крае

В Пермском крае с 13 по 19 мая 2025 года средняя цена литра бензина упала на одну копейку, составив 59,13 рублей. Основные виды автомобильного топлива либо подешевели символически, либо вовсе не изменились в цене за прошедшую неделю, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«За период с 13 по 19 мая 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подешевел с 56,20 до 56,19 рублей за литр. Также снизилась стоимость АИ-95 — с 61,10 до 61,09 рубля за литр. При этом стоимость АИ-98 осталась без изменений — 85,28 рублей за литр соответственно. Цена на дизельное топливо также снизилась. Литр продается за 71,85 рублей. В предыдущем периоде его стоимость составляла 71,86 рублей за литр», — сообщается на сайте Росстата.
Уточняется, что изменение цен на бензин зафиксировано в 38 субъектах Российской Федерации. При этом в трех регионах страны зарегистрировано снижение цены топлива.
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