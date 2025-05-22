Полуголая пермская модель сделала фотосессию на фоне православного креста

В Перми девушка сделала фотосессию на фоне православных крестов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермячка устроила необычную фотосессию
Пермячка устроила необычную фотосессию Фото:

Жительница Перми устроила фотосессию на фоне православных крестов. Снимки она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что девушка частично разделась и позирует на фоне забора с православными крестами. В закрепленном посте у нее есть запись: «Откреплю пост, когда прославлюсь».

Это не первая фотосессия пермячки. Ранее она снималась в центре города в готическом стиле.

Девушка устроила фотосессию
Девушка устроила фотосессию
Фото:
Фото она опубликовала на своей странице в соцсетях
Фото она опубликовала на своей странице в соцсетях
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми устроила фотосессию на фоне православных крестов. Снимки она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что девушка частично разделась и позирует на фоне забора с православными крестами. В закрепленном посте у нее есть запись: «Откреплю пост, когда прославлюсь». Это не первая фотосессия пермячки. Ранее она снималась в центре города в готическом стиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...