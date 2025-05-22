Полуголая пермская модель сделала фотосессию на фоне православного креста

Пермячка устроила необычную фотосессию
Жительница Перми устроила фотосессию на фоне православных крестов. Снимки она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что девушка частично разделась и позирует на фоне забора с православными крестами. В закрепленном посте у нее есть запись: «Откреплю пост, когда прославлюсь».
Это не первая фотосессия пермячки. Ранее она снималась в центре города в готическом стиле.
Девушка устроила фотосессию
Фото она опубликовала на своей странице в соцсетях
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