В Перми и окрестностях отключат теле- и радиовещание

Вещание телевидения и радиостанция отключат в Перми 28 мая. Это также коснется Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов. В этот день на главной телебашне будут проводить профилактические работы, пояснили URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.
«Отключение телерадиовещания коснется Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов. Во время профилактики на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме», — говорится в сообщении Пермского филиала РТРС.
Технические работы будут проводиться с 9:00 до 18:00. Из эфира кроме ТВ пропадут радиостанции Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Радио России, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ, Комсомольская правда, Орфей, Шансон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!