21 мая 2025

Что известно о крупном пермском заводе, у которого поменялся собственник

Кирпичный завод из Березников Пермского края сменил собственника
© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка предприятия в 2024 году составила более 380 млн рублей
Выручка предприятия в 2024 году составила более 380 млн рублей Фото:

Завод «Меакир» из Березников Пермского края, один из известных региональных производителей кирпича, в 2025 году сменил собственника. Ранее предприятие контролировалось компаниями «Пермнефтересурс» и «Нефтетехснаб», а сейчас перешло под контроль строительной группы «Развитие». Что еще известно о предприятии — в материале URA.RU.

История создания

Акционерное общество «Меакир» на рынке более 36 лет — оно зарегистрировано в Березниках в апреле 1989 года, когда крупные промышленные предприятия севера Прикамья (ныне: «Азот», «Метафракс Кемикалс», «Ависма», «Уралкалий» и другие) приняли решение о строительстве акционерного завода стройматериалов.

Поточную линию по производству кирпича мощностью до 60 млн штук в год поставила испанская фирма в 1991 году, но в связи со сложной экономической ситуацией в стране завод был запущен только 25 октября 2002 года. Тем не менее, в 2003 году уже было реализовано 9,5 млн штук кирпича.

Экономические показатели

У общества серьезный уставный капитал — более 100 млн рублей. До недавнего времени основными акционерами являлись ООО «Перм­нефтересурс» (28,9%), ООО «Торговый Дом „Нефтетехснаб“» (29,7%). Выручка завода в 2024 году составила более 389 млн рублей, при этом чистая прибыль составила немногим более 12 млн рублей.

Завод сегодня

«Меакир» — одно из ведущих предприятий по производству кирпича в Прикамье с долей на региональном рынке 35%. Предприятие имеет два месторождения глин, выпускает более 32 млн штук кирпича в год. 

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Завод «Меакир» из Березников Пермского края, один из известных региональных производителей кирпича, в 2025 году сменил собственника. Ранее предприятие контролировалось компаниями «Пермнефтересурс» и «Нефтетехснаб», а сейчас перешло под контроль строительной группы «Развитие». Что еще известно о предприятии — в материале URA.RU. История создания Акционерное общество «Меакир» на рынке более 36 лет — оно зарегистрировано в Березниках в апреле 1989 года, когда крупные промышленные предприятия севера Прикамья (ныне: «Азот», «Метафракс Кемикалс», «Ависма», «Уралкалий» и другие) приняли решение о строительстве акционерного завода стройматериалов. Поточную линию по производству кирпича мощностью до 60 млн штук в год поставила испанская фирма в 1991 году, но в связи со сложной экономической ситуацией в стране завод был запущен только 25 октября 2002 года. Тем не менее, в 2003 году уже было реализовано 9,5 млн штук кирпича. Экономические показатели У общества серьезный уставный капитал — более 100 млн рублей. До недавнего времени основными акционерами являлись ООО «Перм­нефтересурс» (28,9%), ООО «Торговый Дом „Нефтетехснаб“» (29,7%). Выручка завода в 2024 году составила более 389 млн рублей, при этом чистая прибыль составила немногим более 12 млн рублей. Завод сегодня «Меакир» — одно из ведущих предприятий по производству кирпича в Прикамье с долей на региональном рынке 35%. Предприятие имеет два месторождения глин, выпускает более 32 млн штук кирпича в год. 
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