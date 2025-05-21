21 мая 2025

Пермский завод получил Национальную премию за поддержку художественной галереи

Пермский завод «Термодат» удостоен музейной премии имени Дмитрия Лихачева
© Служба новостей «URA.RU»
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При поддержке завода галерея выпустила книгу о пермской деревянной скульптуре
При поддержке завода галерея выпустила книгу о пермской деревянной скульптуре Фото:

Пермский приборостроительный завод «Термодат» удостоен национальной музейной премии им. Дмитрия Лихачева. Предприятие отметили за поддержку детского издательского проекта Пермской художественной галереи.

«В номинации „Партнер музея“ премию получил завод „Термодат“ за поддержку издательского проекта „О коллекциях Пермской государственной художественной галереи для детей“. Проект предполагает издание серии детских книг, посвященных коллекциям Пермской галереи», — рассказали URA.RU в музее.

«Термодат» и галерея заключили спонсорский контракт на 10 лет. Предприятие будет ежегодно выделять музею по миллиону рублей на детские издания. Как ранее рассказывало URA.RU, в январе галерея уже выпустила книгу для детей, которая посвящена храмовой деревянной скульптуре «Ангельские истории» (6+). 

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Пермский приборостроительный завод «Термодат» удостоен национальной музейной премии им. Дмитрия Лихачева. Предприятие отметили за поддержку детского издательского проекта Пермской художественной галереи. «В номинации „Партнер музея“ премию получил завод „Термодат“ за поддержку издательского проекта „О коллекциях Пермской государственной художественной галереи для детей“. Проект предполагает издание серии детских книг, посвященных коллекциям Пермской галереи», — рассказали URA.RU в музее. «Термодат» и галерея заключили спонсорский контракт на 10 лет. Предприятие будет ежегодно выделять музею по миллиону рублей на детские издания. Как ранее рассказывало URA.RU, в январе галерея уже выпустила книгу для детей, которая посвящена храмовой деревянной скульптуре «Ангельские истории» (6+). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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