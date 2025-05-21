В Пермском крае 13 чиновников лишились должностей после проверок прокуратуры

С начала 2024 года в Пермском крае выявлено более 800 нарушений законодательства о противодействии коррупции, 13 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия. Итоги мер противодействия коррупции в регионе озвучил прокурор Пермского края Павел Бухтояров на заседании коллегии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«В Пермском крае прошло заседание коллегии, посвященное контрольной деятельности прокуратуры за соблюдением антикоррупционных законов. Под председательством прокурора региона Павла Бухтоярова подведены итоги работы за 2024 год и первый квартал 2025 года. За этот период выявлено свыше 800 нарушений антикоррупционного законодательства, вскрыто более 750 случаев несоблюдения запретов и ограничений для госслужащих. Установлено 139 должностных лиц, не принявших мер по урегулированию конфликта интересов, а 13 лиц уволены по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия», — рассказали в региональной прокуратуре.
Бухтояров отметил, что, несмотря на достигнутые результаты, работа в этом направлении не должна ослабевать. Он поручил прокурорам городского и районного звена усилить надзор. Особое внимание уделено профилактике коррупционных рисков и повышению эффективности прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU рассказывало, что бывший пресс-секретарь Пермской гордумы Константин Шестаков внесен в реестр чиновников, уволенных за коррупцию, после того как Седьмой кассационный суд в Челябинске подтвердил его увольнение по инициативе прокуратуры. Суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда о его увольнении с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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