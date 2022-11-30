Пермский губернатор обвинил мэров в работе спустя рукава

30 ноября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Губернатору не понравилось, что мэры не исполняют собственные планы развития Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с критикой работы глав муниципалитетов в части подготовки и реализации комплексных планов развития территорий. На заседании совета глав 30 ноября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте», она заявил, что некоторые мэры отнеслись к этой работе халатно. Речь шла о подаче заявок на строительство спортивных объектов. Махонина не устроило, что главы заявили те площадки, которые не включили в планы. «Мы с вами весь год принимали комплексные планы развития. Там было предусмотрено 137 площадок. И только по 95 были направлены заявки. И наоборот — в плане объектов нет, а территории их заявляют. Вы должны понимать, коллеги. Мы не просто информационный повод искали с вами встретиться и на камеру что-то пообсуждать. Мы приняли программу развития территории. Если кто-то к этой работе отнесся спустя рукава, то это ваши исключительно проблемы», — заявил Махонин. И попросил впредь такого не допускать. Он предупредил мэров о том, что в таком случае те спортплощадки, на которые они не подали заявки, он «вычеркнет» из комплексных планов. Министр спорта Татьяна Чеснокова добавила, что власти меняют условия выделения финансирования на спортобъекты. Деньги будут давать только в том случае, если они есть в комплексном плане. В этом году власти пошли на встречу и такое правило не применяли. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин попросил «дать пенделя» мэру Чайковского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с критикой работы глав муниципалитетов в части подготовки и реализации комплексных планов развития территорий. На заседании совета глав 30 ноября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте», она заявил, что некоторые мэры отнеслись к этой работе халатно. Речь шла о подаче заявок на строительство спортивных объектов. Махонина не устроило, что главы заявили те площадки, которые не включили в планы. «Мы с вами весь год принимали комплексные планы развития. Там было предусмотрено 137 площадок. И только по 95 были направлены заявки. И наоборот — в плане объектов нет, а территории их заявляют. Вы должны понимать, коллеги. Мы не просто информационный повод искали с вами встретиться и на камеру что-то пообсуждать. Мы приняли программу развития территории. Если кто-то к этой работе отнесся спустя рукава, то это ваши исключительно проблемы», — заявил Махонин. И попросил впредь такого не допускать. Он предупредил мэров о том, что в таком случае те спортплощадки, на которые они не подали заявки, он «вычеркнет» из комплексных планов. Министр спорта Татьяна Чеснокова добавила, что власти меняют условия выделения финансирования на спортобъекты. Деньги будут давать только в том случае, если они есть в комплексном плане. В этом году власти пошли на встречу и такое правило не применяли. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин попросил «дать пенделя» мэру Чайковского.