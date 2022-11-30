Тюменец выжил после того, как в него выстрелили из ружья во время застолья

Житель Тобольского района выжил после ранения из ружья

Житель Тобольского района выстрелил в знакомого из ружья во время застолья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель деревни Лайтамак Тобольского района (Тюменская область) выжил после того, как в него выстрелили из ружья. Об этом без указания обстоятельств произошедшего URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что инцидент произошел во время застолья.

«1 декабря в 1:50 cотрудники скорой помощи прибыли на место, до прибытия скорой первая помощь пациенту была оказана фельдшером Овсянниковского ФАП. Пациент был доставлен ОБ №3, где в профильном отделении ему оказывается вся необходимая помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным источника URA.RU, стрельба произошла во время застолья. «Мужчины что-то отмечали, и в какой-то момент один из них взял ружье и выстрелил в знакомого. Прострелил руку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном МВД агентству рассказали, что стрелок задержан. «Мужчина, который произвел выстрел, в настоящее время задержан. С ним работают сотрудники полиции. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются, после чего будет дана правовая оценка», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного МВД.