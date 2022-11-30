В Тюмени школа потратит сотни тысяч рублей на премиум-мебель для руководителя

Обстановка кабинета руководства обойдется школе в 700 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школа №22 Тюмени объявила закупку на приобретение мебели общей стоимостью в почти 700 тысяч рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок. На всю сумму будет приобретено несколько позиций класса «Премиум», предназначенных для кабинета руководителя.

«Поставка, сборка, установка и монтаж мебели. Начальная цена контракта — 698 306 рублей. Стол руководителя — 178 тысяч рублей. Шкаф — 156,6 тысяч рублей. Тумба — 125,5 тысяч рублей», — говорится в документах закупки, размещенной школой №22 Тюмени.

Также учреждению необходимы стол для переговоров (68,5 тысяч), журнальный стол (28,5 тысяч) и шесть кресел (на общую сумму в 140,9 тысяч рублей). Все, кроме последней позиции, по желанию заказчика должно быть из серии «Торстон» (или эквивалентно ей). Эту мебель производят в России, она относится к премиум-сегменту.

Согласно сайту госзакупок, данный тендер третий за последние семь лет, в котором школа приобретает мебель. Два других аукциона прошли в 2015 и 2017 годах. Тогда учреждение покупало столы и стулья для учеников. Общая начальная цена двух контрактов составила 512,8 тысяч рублей за 470 позиций.

URA.RU обратилось за комментарием непосредственно в школу. Директор Ольга Максимова не смогла пообщаться с корреспондентом, так как находилась на совещании в мэрии. В учреждение направлен письменный запрос с просьбой дать разъяснения по факту закупки и источников ее финансирования.