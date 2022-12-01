Исправительная колония в ЯНАО приглашает школьников на обучение

Исправительная колония в ЯНАО приглашает выпускников на обучение

Студентам будут платить по 10 000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исправительная колония №8 в Лабытнанги (ЯНАО) предлагает выпускникам школы или колледжа поступить в организации высшего образования ФСИН на целевое обучение. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

«Исправительная колония номер 8 г. Лабытнанги приглашает выпускников (юношей) 11 классов, а также выпускников колледжа для поступления в образовательные организации высшего образования ФСИН России для обучения на бюджетных местах (Академия ФСИН России г. Рязань, Владимирский юридический институт ФСИН России, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Воронежский институт ФСИН России)», — говорится в сообщении.

Курсантам первого курса обещают выплачивать более 10 000 рублей и обеспечить форменным обмундированием, трехразовым питанием и общежитием. Также поступившим предоставят отсрочку от призыва на военную службу. «Каждому выпускнику вуза ФСИН России гарантируется трудоустройство в учреждениях и органах УИС», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная служба исполнения наказаний в ЯНАО признала кадровый голод. По сравнению с первым полугодием 2022 года, в управлении увеличился некомплект.