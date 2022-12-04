Инцидент произошел в инфекционной больнице Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницу Тюмени с вирусной инфекцией положили в больничную палату, на окнах которой из-за низкой температуры воздуха образовался лед. Об этом она рассказала в паблике «Подслушано» Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Попала в инфекционную больницу с вирусной инфекцией. Скорая доставила быстро, а вот оформление на госпитализацию затянулось на долгие 4 часа! С температурой и больной спиной — это ад. Но на этом не закончились „сюрпризы“. В палатах очень холодно, на окнах лед, в створки дует так, что ветер по палате гуляет. Дежурный врач стыдливо прячет взгляд и говорит: „Извините, мы не можем предложить ничего лучше. На других этажах еще холоднее“», — написала жительница Тюмени в своей публикации.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что пациентов в инфекционной больнице принимают с учетом тяжести состояния, а не в порядке очереди. «В приемном отделении прием пациентов ведется не в порядке поступления, а в зависимости от степени тяжести состояния больного. Ожидание могло быть обусловлено занятостью докторов более тяжелыми пациентами либо наплывом обращений», — сообщили URA.RU в областном депздраве.

Низкую температуру воздуха в палатах там объяснили морозной погодой. В департаменте здравоохранения добавили, что в здании больницы работают обогреватели. Медики принесли пациентке извинения за доставленный дискомфорт.

По словам тюменки, из-за низкой температуры воздуха в инфекционной больнице, на окнах палаты образовался лед Паблик «Подслушано» Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»