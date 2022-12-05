Тюменцы заступились за работу общественного транспорта

Горожане ответили на критику общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени похвалили работу городских перевозчиков в ответ на разгромный пост, опубликованный в социальных сетях. В группе «ЧС Тюмень» анонимный пользователь упрекнул работу маршрута №44.

«Сами попробуйте в час пик ехать по времени, хотя бы на легковой машине. Засеките время и двигайтесь по 44-му маршруту, и все сразу станет понятно, почему опаздывают маршрутки и почему не по времени», — прокомментировал пост тюменец с ником Жора Берг. «Купите машину и будете ездить строго по расписанию. 44-й ездит через каждые 5-7 мин», — высказалась Надежда Александровна. «44-й ходит через короткие промежутки времени, и даже автобусы у них поменяли на более вместительные и новые. Утром, когда мы не можем затолкнуться в свои полные, они (44) проезжают полупустые. Остается только порадоваться за них», — делится Алексей Шереметов.

Высказаться горожанам пришлось в ответ на пост, который опубликовал анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень». «Маршрут 44 утром в час пик не ходит по времени. Стоишь утром на морозе, ждешь маршрутку. Когда уже начнут все автобусы ходить по времени? Звонили, жаловались толку нет», — пожаловался тюменец.

В Тюменьгортрансе не смогли прокомментировать ситуацию. Там попросили перенаправить запрос в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Ответ ожидается.