Жительница ЯНАО восемь лет скрывалась от силовиков за хранение наркотиков

07 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Жительницу ЯНАО поймали спустя восемь лет Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Полицейские ЯНАО задержали подозреваемую в приобретении и хранении наркотиков, которая скрывалась от силовиков с 2014 года. Как сообщается на сайте УМВД региона, женщину задержали в Улан-Удэ. «В мае 2014 года в г. Тарко-Сале сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий была задержана местная жительница 1986 года рождения, при личном досмотре у которой оперативники обнаружили и изъяли порошкообразное вещество», — говорится в сообщении. У женщины изъяли наркотики общей массой 15,016 грамма, что считается крупным размером. По данному факту было возбуждено дело — жительнице грозило до 10 лет лишения свободы. Злоумышленница уехала из ЯНАО и скрывалась восемь лет, используя документы родственницы. Ее задержали в Улан-Удэ в ходе проведения розыскных мероприятий. Женщину посадили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что подросток в Новом Уренгое сбывал наркотики местным жителям. Юноша родился в 2005 году.

Полицейские ЯНАО задержали подозреваемую в приобретении и хранении наркотиков, которая скрывалась от силовиков с 2014 года. Как сообщается на сайте УМВД региона, женщину задержали в Улан-Удэ. «В мае 2014 года в г. Тарко-Сале сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий была задержана местная жительница 1986 года рождения, при личном досмотре у которой оперативники обнаружили и изъяли порошкообразное вещество», — говорится в сообщении. У женщины изъяли наркотики общей массой 15,016 грамма, что считается крупным размером. По данному факту было возбуждено дело — жительнице грозило до 10 лет лишения свободы. Злоумышленница уехала из ЯНАО и скрывалась восемь лет, используя документы родственницы. Ее задержали в Улан-Удэ в ходе проведения розыскных мероприятий. Женщину посадили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что подросток в Новом Уренгое сбывал наркотики местным жителям. Юноша родился в 2005 году.