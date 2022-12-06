06 декабря 2022
05 декабря 2022

Жительница ЯНАО восемь лет скрывалась от силовиков за хранение наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по убийству владельца ресторана
Жительницу ЯНАО поймали спустя восемь лет Фото:

Полицейские ЯНАО задержали подозреваемую в приобретении и хранении наркотиков, которая скрывалась от силовиков с 2014 года. Как сообщается на сайте УМВД региона, женщину задержали в Улан-Удэ.

«В мае 2014 года в г. Тарко-Сале сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий была задержана местная жительница 1986 года рождения, при личном досмотре у которой оперативники обнаружили и изъяли порошкообразное вещество», — говорится в сообщении. У женщины изъяли наркотики общей массой 15,016 грамма, что считается крупным размером.

По данному факту было возбуждено дело — жительнице грозило до 10 лет лишения свободы. Злоумышленница уехала из ЯНАО и скрывалась восемь лет, используя документы родственницы. Ее задержали в Улан-Удэ в ходе проведения розыскных мероприятий. Женщину посадили под домашний арест.

Ранее URA.RU сообщало, что подросток в Новом Уренгое сбывал наркотики местным жителям. Юноша родился в 2005 году.

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Полицейские ЯНАО задержали подозреваемую в приобретении и хранении наркотиков, которая скрывалась от силовиков с 2014 года. Как сообщается на сайте УМВД региона, женщину задержали в Улан-Удэ. «В мае 2014 года в г. Тарко-Сале сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий была задержана местная жительница 1986 года рождения, при личном досмотре у которой оперативники обнаружили и изъяли порошкообразное вещество», — говорится в сообщении. У женщины изъяли наркотики общей массой 15,016 грамма, что считается крупным размером. По данному факту было возбуждено дело — жительнице грозило до 10 лет лишения свободы. Злоумышленница уехала из ЯНАО и скрывалась восемь лет, используя документы родственницы. Ее задержали в Улан-Удэ в ходе проведения розыскных мероприятий. Женщину посадили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что подросток в Новом Уренгое сбывал наркотики местным жителям. Юноша родился в 2005 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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