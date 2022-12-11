Путин назначил курганских судей на новый срок

12 декабря 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

В Кургане назначены новые арбитражные судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владимир Самсонов и Людмила Щекина указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначены на должность судей Курганского арбитражного суда. Данные об этом появились на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов. Назначить судьями арбитражного суда Курганской области Самсонова Владимира Евгеньевича и Щекину Людмилу Викторовну», — указано в сообщении на сайте. Как сообщается на сайте правовой олимпиады госслужащих арбитражных судов УФО, Владимир Самсонов окончил юридический факультет Курганского государственного университета в 2011. Мужчина проработал в арбитражном суде Курганской области около 11 лет, в том числе помощником судьи 3,5 года. Информацию о Людмиле Щекиной найти не удалось. Ранее URA.RU писало, что указом президента РФ назначен председатель Курганского областного суда Андрей Роот. Его назначили на 6-летний срок. До настоящего времени Роот исполнял обязанности председателя высшего регионального судебного органа.

Владимир Самсонов и Людмила Щекина указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначены на должность судей Курганского арбитражного суда. Данные об этом появились на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ о назначении судей федеральных судов. Назначить судьями арбитражного суда Курганской области Самсонова Владимира Евгеньевича и Щекину Людмилу Викторовну», — указано в сообщении на сайте. Как сообщается на сайте правовой олимпиады госслужащих арбитражных судов УФО, Владимир Самсонов окончил юридический факультет Курганского государственного университета в 2011. Мужчина проработал в арбитражном суде Курганской области около 11 лет, в том числе помощником судьи 3,5 года. Информацию о Людмиле Щекиной найти не удалось. Ранее URA.RU писало, что указом президента РФ назначен председатель Курганского областного суда Андрей Роот. Его назначили на 6-летний срок. До настоящего времени Роот исполнял обязанности председателя высшего регионального судебного органа.