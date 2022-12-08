В Тюмени запустили туры в Казахстан на премьеру фильма «Аватар 2»

Организаторы оценили стоимость путевки в 12 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Один из тюменских предпринимателей решил организовать тур выходного дня в Казахстан на премьеру второй части блокбастера «Аватар», которая состоится там 15 декабря. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с URA.RU. В России из-за международных санкций премьера картины состоится на две недели позже указанной даты и на полулегальных основаниях.

«Идея пришла спонтанно. На заре усиления санкций против России, мы организовывали шопинг-туры в Казахстан. Денег заработали, но из-за агрессии местных жителей дело пришлось прикрыть. Сейчас решили организовать тур выходного дня на премьеру фильма „Аватар 2“. Желающих оказалось много. Группу из двенадцати человек набрали буквально за пару часов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что стоимость путевки составит 12 тысяч рублей с человека. Эта сумма включает в себя расходы на дорогу в обе стороны, проживание в недорогой гостинице и покупку билета на премьеру фильма «Аватар 2». При этом картину можно будет посмотреть и в Тюмени. На официальном сайте кинотеатра «АТМОС синема» указано, что с 29 декабря там начнут показывать вторую часть «Аватара» в рамках киноклуба.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне беспрецедентного санкционного давления на РФ со стороны США и стран ЕС российский рынок начали покидать многие зарубежные компании. В том числе, кинематографические. Так, о приостановке поставок фильмов своего производства в кинотеатры России заявили такие гиганты, как Warner Bros., Walt Disney Company и т. д.