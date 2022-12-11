Курганцы купили на концерт певца Shaman меньше билетов, чем на выступление кавер-группы

Выступление певца Shaman, как и группы «Тайна Театра», пройдет в областной филармонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за два дня до концерта певца Shaman остались десятки билетов на его выступление. При этом месяц назад горожане раскупили все билеты на трибьют-шоу «Король и Шут» за неделю до его начала. Информация о продаже билетов размещена на сайте областной филармонии, которая является площадкой обоих концертов.

«3300 рублей — 4 [билета]. 3700 рублей — 21. 4100 рублей — 17», — такое количество свободных мест, на момент написания новости, было указано на сайте филармонии. 12 ноября там же выступала группа «Тайна Театра» с трибьют-шоу «Король и Шут». Билетов на концерт группы уже не осталось 4 ноября.

Исполнитель Shaman приезжает в Курган впервые. Группа «Тайна Театра» в 2022 году выступала в Кургане дважды. После июльского концерта у группы украли сапоги. Позже реквизит вернули.