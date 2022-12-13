Челябинские бизнесмены активно скупают производственные площади

14 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Спрос на производственные площади в декабре вырос на 30% Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинские бизнесмены в декабре по сравнению с октябрем на 30% чаще стали приобретать бывшие производственные территории промышленных предприятий. Об этом рассказала челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Спрос на производственные площадки в декабре по сравнению с октябрем этого года вырос на 30%. Одна из причин — то, что данные объекты подпадают под специальные условия ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития)», — уточнила Кушнова. По ее словам, начальная цена на производственные площадки, как правило, всегда завышена. Объекты, которые продаются по реальной стоимости, даже не доходят до досок объявлений. Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане одобрили строительство объекта на участке, предназначенном под производственную базу. На Университетской Набережной Градобоева собирается построить комплекс общей площадью 6 тысяч 220 квадратных метров.

Челябинские бизнесмены в декабре по сравнению с октябрем на 30% чаще стали приобретать бывшие производственные территории промышленных предприятий. Об этом рассказала челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Спрос на производственные площадки в декабре по сравнению с октябрем этого года вырос на 30%. Одна из причин — то, что данные объекты подпадают под специальные условия ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития)», — уточнила Кушнова. По ее словам, начальная цена на производственные площадки, как правило, всегда завышена. Объекты, которые продаются по реальной стоимости, даже не доходят до досок объявлений. Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане одобрили строительство объекта на участке, предназначенном под производственную базу. На Университетской Набережной Градобоева собирается построить комплекс общей площадью 6 тысяч 220 квадратных метров.