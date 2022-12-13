13 декабря 2022

Челябинские бизнесмены активно скупают производственные площади

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Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, ангар
Спрос на производственные площади в декабре вырос на 30% Фото:

Челябинские бизнесмены в декабре по сравнению с октябрем на 30% чаще стали приобретать бывшие производственные территории промышленных предприятий. Об этом рассказала челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Спрос на производственные площадки в декабре по сравнению с октябрем этого года вырос на 30%. Одна из причин — то, что данные объекты подпадают под специальные условия ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития)», — уточнила Кушнова.

По ее словам, начальная цена на производственные площадки, как правило, всегда завышена. Объекты, которые продаются по реальной стоимости, даже не доходят до досок объявлений.

Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане одобрили строительство объекта на участке, предназначенном под производственную базу. На Университетской Набережной Градобоева собирается построить комплекс общей площадью 6 тысяч 220 квадратных метров.

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Челябинские бизнесмены в декабре по сравнению с октябрем на 30% чаще стали приобретать бывшие производственные территории промышленных предприятий. Об этом рассказала челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Спрос на производственные площадки в декабре по сравнению с октябрем этого года вырос на 30%. Одна из причин — то, что данные объекты подпадают под специальные условия ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития)», — уточнила Кушнова. По ее словам, начальная цена на производственные площадки, как правило, всегда завышена. Объекты, которые продаются по реальной стоимости, даже не доходят до досок объявлений. Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане одобрили строительство объекта на участке, предназначенном под производственную базу. На Университетской Набережной Градобоева собирается построить комплекс общей площадью 6 тысяч 220 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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