Челябинские слухи: вице-губернатор не успел уволить подчиненного

О новых назначениях Текслера, тревоге его зама и проверке Бастрыкина. Выпуск 1117

28 марта 2025 в 17:34 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер озадачил глав городов и районов «предвыборным» KPI. Новые челябинские министры обрастают заместителями. Вице-губернатора Андрея Фалейчика нервируют итоги обысков в Фонде капремонта. Продажу «Арианта» притормозили, а в регионе искали следы арестованного руководителя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер назвал новый KPI для глав… Алексей Текслер дал главам муниципалитетов новые установки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер обозначил еще один KPI для глав городов и районов, которым осенью предстоит переизбираться. И этот KPI связан с лесными пожарами. «Зима была малоснежной, лето будет жарким. Если в 2024 году пожароопасный сезон объявили 5 апреля, то в этом году Текслер подписал документ о начале сезона уже 25 марта. Предотвращение пожаров — главная тема летом и отвечать за нее будут не только областные власти и МЧС, но также и главы на местах», — пояснил источник. …и продолжит назначения Назначенный еще в январе министром международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев совсем скоро обзаведется заместителями. До сих пор он руководил ведомством один. «Говорят, что до поста замминистра будет повышена Лариса Бахтина, которая сейчас руководит одним из управлений министерства. А еще, по слухам, на пост замминистра рассматривается Валерий Денисенко, руководитель регионального агентства международного сотрудничества», — рассказал инсайдер. Взрыв газа сорвал важное совещание Губернатор прервал совещание, чтобы лично встретиться с пострадавшими в Красногорском Фото: Анна Журавлева © URA.RU Говорят, что взрыв газа в Красногорском сорвал важное совещание в правительстве области. Или, по крайней мере, завершать его пришлось без главы региона Алексея Текслера. «По слухам, губернатор проводил совещание с дорожниками. И тут ему доложили о ЧП, о пострадавших в многоквартирном доме. Он извинился перед собравшимися, вышел и поехал в Красногорский», — рассказывают сплетники. В Челябинск снова прилетал Мамин Политические элиты не преминули заметить, что бывший первый вице-губернатор Виктор Мамин снова появлялся в Челябинске. И обсудить, с чем это связано. «Мамин, как известно, остался топ-менеджером ХК „Трактор“. Кроме того, помимо посещения клуба и одной из игр, он отметил в Челябинске свой день рождения», — сплетничают в кулуарах. Скалунова ушла по семейным обстоятельствам Ирина Скалунова уволилась из-за семейных проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В правительстве Челябинской области гадают, что стало причиной отставки первого замминистра социальных отношений региона Ирины Скалуновой. Претензий в ее адрес не было, как не было сложностей во взаимодействии с новым министром Натальей Лугачевой. «Скалунова уволилась по семейным обстоятельствам. Кто-то из родных заболел и надо этим заниматься. Сейчас ищут замену Скалуновой. Но на ее место назначат человека только когда утвердят структуру нового министерства. По этой структуре у Лугачевой должно быть два первых зама», — говорит источник. Фалейчик напрягся… Как сообщают источники, вице-губернатор Андрей Фалейчик, курирующий инфраструктуру региона, пребывает в крайне плохом настроении. И это связано не столько с задержанием гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко. По словам инсайдеров, Фалейчика тревожит история с арестом экс-начальника отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина и бывшего депутата ЗСО Ильи Бархатова. Шадрин и Бархатов работали в ДНР, были задержаны в Ростовской области, их этапируют в Челябинск. «Фалейчик и Шадрин вместе работали в областном минстрое. Когда Фалейчик стал мэром Копейска, он забрал Шадрина в администрацию и назначил своим заместителем. И, конечно, теперь Фалейчика волнует, не будут ли силовики опрашивать Шадрина за тот период, когда он работал в Копейске?» — пояснил инсайдер. …и не зря Виктор Тихоненко превращается в проблему вице-губернатора Андрея Фалейчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Впрочем, как говорят источники, Андрею Фалейчику стоит подумать и насчет задержанного руководителя Фонда капремонта Виктора Тихоненко. Потому что причины есть. «Поговаривают, после ареста гендиректор Фонда капремонта активно сотрудничает со следствием. Уж очень ему не нравится пребывание в СИЗО, к таким условиям Виктор Тихоненко не привык. И бог знает, что и про кого он способен при таких раскладах рассказать, в том числе и про непосредственного руководителя», — шушукаются чиновники. Фонд Барышева представляет ценность В Челябинске гадают, зачем адвокату Владимиру Синицыну понадобилось погасить долги фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Синицын спас фонд от банкротства. «Одни говорят о том, что, мол, этот фонд помогал Барышеву выигрывать выборы, и может пригодиться в том же качестве и в будущем. Другие уверены, что с выборами спасение фонда никак не связано, да и движения „Соцгород“ как такового не существует, а Барышев ушел из политики. Они считают, что фонд используют для получения грантов, ведь у фонда с историей шансов на их получение больше», — сообщает источник. Толкачев расстроился Константин Толкачев хочет вернуться в политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что экс-депутат челябинского ЗСО Константин Толкачев расстроен тем, как закончилась история с его уголовным делом. Толкачев обвинялся в покушении на мошенничество. Своей вины категорически не признавал и надеялся на полное оправдание. Но его освободили от наказания из-за истечения сроков давности. «Толкачев очень хотел вернуться в политику. Пойти на выборы он хотел от ЕР, но история с уголовным делом ставит крест. С одной стороны он не осужден, с другой — привлекался к уголовной ответственности, а в ЕР такие истории не любят. Впрочем, не исключено, что Толкачев может пойти на выборы самовыдвиженцем. Потому что вариант примкнуть к какой-либо другой партии его не устраивает», — рассуждают в кулуарах. У самовыдвиженцев нет шансов Челябинские политэлиты гадают, удастся ли кому-нибудь из тех, кто не сможет договориться с какой-либо партией, зарегистрироваться на выборы в ЗСО самовыдвиженцем. И все сходятся на том, что шансов практически нет. «Вся проблема в персональных данных. Развелось столько мошенников, что люди не рискуют этими данными делиться. Сложности могут быть не только у самовыдвиженцев, но и у кандидатов от партий, не имеющих своих представителей в Госдуме и заксобрании. К примеру, у „Яблока“ и „Коммунистов России“. Им в 2020 году не удалось собрать подписи, а теперь это станет в разы труднее», — говорят в кабинетах. В МУП «ЧКТС» сменят руководство,… Алексей Лошкин уже давно задумывал сменить руководство МУП «ЧКТС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что визит силовиков в МУП «ЧКТС» Челябинска предвосхитил неизбежное. Новая команда мэрии как раз собиралась поменять там руководство. «По факту, решение о смене гендиректора Дмитрия Мухина уже было принято. Более того, обсуждались кандидаты, одного из которых и собирались назвать в ближайшее время. Так что работу предприятия происходящее, по большому счету, не нарушит», — утверждают сплетники. …а экс-директора вызывали в СК Визит силовиков в челябинский МУП «ЧКТС» ожидаемо вызывал волну пересудов. В том числе о том, кого задело это расследование. «По слухам, в управлении СКР побывал и бывший руководитель предприятия Сергей Лобанов, который уволился еще в 2020 году. Причем побывал дважды — в день обысков в офисе своего бывшего предприятия и на следующий. В итоге никаких обвинений ему не предъявили, никаких ограничений не наложено», — утверждают в кулуарах. Мэр Усть-Катава устал Сергей Семков устал и попросился на покой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Усть-Катаве продолжают обсуждать слухи о грядущей отставке мэра Сергея Семкова. Предположения высказываются самые фантастические, а реальная причина тривиальна. «Семков попросил об уходе сам. Объяснил это накопившейся усталостью и проблемами со здоровьем. Вопросов к нему, по большому счету, в резиденции губернатора нет», — считают инсайдеры. Логанова определилась с новым замом Говорят, мэр Копейска Светлана Логанова определилась с новым замом по социалке. Место пустовало больше года, его занимала сама Логанова до назначения на пост градоначальника после ухода в правительство Андрея Фалейчика. «У Логановой было несколько кандидатов на эту должность, но все по ряду причин отсеялись. Теперь она решила, что до повышения дозрел нынешний начальник городского управления образования Алексей Ангеловский», — шепчутся в Копейске. Мэропад закончится Говорят, что в ближайшее время мэропад в Челябинской области завершится. До осенних выборов свои посты покинут два руководителя в глубинке. «Первым будет уже упоминавшийся мэр Усть-Катава Сергей Семков. К нему претензий нет. Второй — глава Чесменского района Татьяна Жморщук, которой не довольны ни местные элиты, ни руководство области. От остальных ждут, что они постараются оправдать доверие — кадровые решения будут делаться уже после выборов», — утверждают инсайдеры Паводок добавил главам очков Паводок позволил набрать очки нескольким челябинским главам Фото: Кондрат Александров © URA.RU Паводок повысил очки главам двух районов — Вадиму Сергееву (Ашинский) и Егору Тимофееву (Нагайбакский). Весеннее половодье нагрянуло раньше, чем ожидалось, подвели прогнозы синоптиков. «Но и Сергеев, и Тимофеев показали себя настоящими бойцами. Работали в круглосуточном режиме. Осенью, при перевыборах глав, это будет учитываться», — пояснил инсайдер. Сурменев перебрался в Челябинск Если у главы Нагайбакского района Егора Тимофеева все в порядке, то у его предшественника Ивана Сурменева дела идут не слишком хорошо. После скандальной отставки он долго не мог трудоустроиться. «Говорили, что ждет назначения в мэрии Магнитогорска, но не сложилось. В итоге уехал в Челябинск, работает в какой-то компании рядовым клерком», — судачат в районе. Бастрыкин прислал проверяющих Александр Бастрыкин вновь отправил комиссию с проверкой челябинского управления СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что в следственное управление СКР по региону приехала проверка из Центрального аппарата ведомства, инициированная главой ведомства Александром Бастрыкиным. С чем точно связаны мероприятия — не понятно. Но проверяют всех. «Прошлая проверка проходила в отношении непосредственного руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина. Тогда она завершилась для него благополучно. Сейчас же москвичи проверяют всех. Не исключено, что по итогам проверки будет принят ряд кадровых решений», — рассказал источник. Бывший финдиректор «Полета» уехала из России,… Как сообщают источники, бывший финдиректор челябинского завода «Полет» Ладмира Сапегова уехала из России. И, якобы, это связано с претензиями силовиков в адрес бывшего руководства «Полета» Александра Нестерова и Андрея Белимова. «И хотя лично ей ничего не предъявляли, она предпочла уехать. Чтобы не отвечать за возможные огрехи начальства», — говорят на заводе. …а в ее бывшую квартиру пришли с обысками Об отъезде Ладмиры Сапеговой из России силовики узнали практически случайно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тот факт, что бывший финдиректор челябинского завода «Полет» Ладмира Сапегова уехала из России, выяснился забавным образом. После того, как в отношении экс-гендиректора «Полета» Александра Нестерова возбудили новое уголовное дело, с обвинением в мошенничестве, в квартиру Сапеговой пришли с обыском. Вернее в ту квартиру, адрес которой был у силовиков. «Но оказалось, что у квартиры давно новые хозяева. Так и выяснилось, что прежняя хозяйка недвижимость продала и уехала», — сообщил инсайдер. Мошкович не смог купить челябинские активы Злоключения основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича эхом отозвались в Челябинской области. И власти, и предприниматели начали искать в регионе принадлежащие ему активы. «По итогам поисков перевели дух — в области Мошкович ничем не владел. Но ходили разговоры, что он приезжал лично — присматривался к „Здоровой ферме“ и „Равису“. Однако не сошлись в цене, и, как получается, оно и к лучшему», — сплетничают в кулуарах. Продажу национализированного «Арианта» притормозили Цену, которую просят за бывшие активы Александра Аристова, потенциальные покупатели сочли неподъемной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщают источники, Росимущество пока притормозило продажу национализированных активов агрохолдинга «Ариант». Планировалось, что продажу запустят к марту. «Болтают, что потенциальных покупателей не устраивает стоимость, которую хочет установить Росимущество. Якобы цены просто заоблачные. Те, кто присматриваются к активам, полагают, что заказывают сторонние экспертизы и пытаются доказать, что Росимущество неправильно оценивает активы. Поэтому процесс затягивается», — рассказал инсайдер. Сын Карелина откроет новый ресторан Как сообщают источники, сын бизнесмена Сергея Карелина, Алексей, готовится к открытию нового ресторана. Семья Карелиных владеет горнолыжным центром «Аджигардак». Каслинским рынком и другими активами. Карелин-младший ко всему прочему специализируется на общепите. «Заведение будет расположено в одном из пристроев к новому дому элитного ЖК „Лесопарковый“. Правда, пока не ясно, на какой кухне будет специализироваться ресторан», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер озадачил глав городов и районов «предвыборным» KPI. Новые челябинские министры обрастают заместителями. Вице-губернатора Андрея Фалейчика нервируют итоги обысков в Фонде капремонта. Продажу «Арианта» притормозили, а в регионе искали следы арестованного руководителя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер назвал новый KPI для глав… Губернатор Алексей Текслер обозначил еще один KPI для глав городов и районов, которым осенью предстоит переизбираться. И этот KPI связан с лесными пожарами. «Зима была малоснежной, лето будет жарким. Если в 2024 году пожароопасный сезон объявили 5 апреля, то в этом году Текслер подписал документ о начале сезона уже 25 марта. Предотвращение пожаров — главная тема летом и отвечать за нее будут не только областные власти и МЧС, но также и главы на местах», — пояснил источник. …и продолжит назначения Назначенный еще в январе министром международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев совсем скоро обзаведется заместителями. До сих пор он руководил ведомством один. «Говорят, что до поста замминистра будет повышена Лариса Бахтина, которая сейчас руководит одним из управлений министерства. А еще, по слухам, на пост замминистра рассматривается Валерий Денисенко, руководитель регионального агентства международного сотрудничества», — рассказал инсайдер. Взрыв газа сорвал важное совещание Говорят, что взрыв газа в Красногорском сорвал важное совещание в правительстве области. Или, по крайней мере, завершать его пришлось без главы региона Алексея Текслера. «По слухам, губернатор проводил совещание с дорожниками. И тут ему доложили о ЧП, о пострадавших в многоквартирном доме. Он извинился перед собравшимися, вышел и поехал в Красногорский», — рассказывают сплетники. В Челябинск снова прилетал Мамин Политические элиты не преминули заметить, что бывший первый вице-губернатор Виктор Мамин снова появлялся в Челябинске. И обсудить, с чем это связано. «Мамин, как известно, остался топ-менеджером ХК „Трактор“. Кроме того, помимо посещения клуба и одной из игр, он отметил в Челябинске свой день рождения», — сплетничают в кулуарах. Скалунова ушла по семейным обстоятельствам В правительстве Челябинской области гадают, что стало причиной отставки первого замминистра социальных отношений региона Ирины Скалуновой. Претензий в ее адрес не было, как не было сложностей во взаимодействии с новым министром Натальей Лугачевой. «Скалунова уволилась по семейным обстоятельствам. Кто-то из родных заболел и надо этим заниматься. Сейчас ищут замену Скалуновой. Но на ее место назначат человека только когда утвердят структуру нового министерства. По этой структуре у Лугачевой должно быть два первых зама», — говорит источник. Фалейчик напрягся… Как сообщают источники, вице-губернатор Андрей Фалейчик, курирующий инфраструктуру региона, пребывает в крайне плохом настроении. И это связано не столько с задержанием гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко. По словам инсайдеров, Фалейчика тревожит история с арестом экс-начальника отдела закупок Фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина и бывшего депутата ЗСО Ильи Бархатова. Шадрин и Бархатов работали в ДНР, были задержаны в Ростовской области, их этапируют в Челябинск. «Фалейчик и Шадрин вместе работали в областном минстрое. Когда Фалейчик стал мэром Копейска, он забрал Шадрина в администрацию и назначил своим заместителем. И, конечно, теперь Фалейчика волнует, не будут ли силовики опрашивать Шадрина за тот период, когда он работал в Копейске?» — пояснил инсайдер. …и не зря Впрочем, как говорят источники, Андрею Фалейчику стоит подумать и насчет задержанного руководителя Фонда капремонта Виктора Тихоненко. Потому что причины есть. «Поговаривают, после ареста гендиректор Фонда капремонта активно сотрудничает со следствием. Уж очень ему не нравится пребывание в СИЗО, к таким условиям Виктор Тихоненко не привык. И бог знает, что и про кого он способен при таких раскладах рассказать, в том числе и про непосредственного руководителя», — шушукаются чиновники. Фонд Барышева представляет ценность В Челябинске гадают, зачем адвокату Владимиру Синицыну понадобилось погасить долги фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Синицын спас фонд от банкротства. «Одни говорят о том, что, мол, этот фонд помогал Барышеву выигрывать выборы, и может пригодиться в том же качестве и в будущем. Другие уверены, что с выборами спасение фонда никак не связано, да и движения „Соцгород“ как такового не существует, а Барышев ушел из политики. Они считают, что фонд используют для получения грантов, ведь у фонда с историей шансов на их получение больше», — сообщает источник. Толкачев расстроился Говорят, что экс-депутат челябинского ЗСО Константин Толкачев расстроен тем, как закончилась история с его уголовным делом. Толкачев обвинялся в покушении на мошенничество. Своей вины категорически не признавал и надеялся на полное оправдание. Но его освободили от наказания из-за истечения сроков давности. «Толкачев очень хотел вернуться в политику. Пойти на выборы он хотел от ЕР, но история с уголовным делом ставит крест. С одной стороны он не осужден, с другой — привлекался к уголовной ответственности, а в ЕР такие истории не любят. Впрочем, не исключено, что Толкачев может пойти на выборы самовыдвиженцем. Потому что вариант примкнуть к какой-либо другой партии его не устраивает», — рассуждают в кулуарах. У самовыдвиженцев нет шансов Челябинские политэлиты гадают, удастся ли кому-нибудь из тех, кто не сможет договориться с какой-либо партией, зарегистрироваться на выборы в ЗСО самовыдвиженцем. И все сходятся на том, что шансов практически нет. «Вся проблема в персональных данных. Развелось столько мошенников, что люди не рискуют этими данными делиться. Сложности могут быть не только у самовыдвиженцев, но и у кандидатов от партий, не имеющих своих представителей в Госдуме и заксобрании. К примеру, у „Яблока“ и „Коммунистов России“. Им в 2020 году не удалось собрать подписи, а теперь это станет в разы труднее», — говорят в кабинетах. В МУП «ЧКТС» сменят руководство,… Говорят, что визит силовиков в МУП «ЧКТС» Челябинска предвосхитил неизбежное. Новая команда мэрии как раз собиралась поменять там руководство. «По факту, решение о смене гендиректора Дмитрия Мухина уже было принято. Более того, обсуждались кандидаты, одного из которых и собирались назвать в ближайшее время. Так что работу предприятия происходящее, по большому счету, не нарушит», — утверждают сплетники. …а экс-директора вызывали в СК Визит силовиков в челябинский МУП «ЧКТС» ожидаемо вызывал волну пересудов. В том числе о том, кого задело это расследование. «По слухам, в управлении СКР побывал и бывший руководитель предприятия Сергей Лобанов, который уволился еще в 2020 году. Причем побывал дважды — в день обысков в офисе своего бывшего предприятия и на следующий. В итоге никаких обвинений ему не предъявили, никаких ограничений не наложено», — утверждают в кулуарах. Мэр Усть-Катава устал В Усть-Катаве продолжают обсуждать слухи о грядущей отставке мэра Сергея Семкова. Предположения высказываются самые фантастические, а реальная причина тривиальна. «Семков попросил об уходе сам. Объяснил это накопившейся усталостью и проблемами со здоровьем. Вопросов к нему, по большому счету, в резиденции губернатора нет», — считают инсайдеры. Логанова определилась с новым замом Говорят, мэр Копейска Светлана Логанова определилась с новым замом по социалке. Место пустовало больше года, его занимала сама Логанова до назначения на пост градоначальника после ухода в правительство Андрея Фалейчика. «У Логановой было несколько кандидатов на эту должность, но все по ряду причин отсеялись. Теперь она решила, что до повышения дозрел нынешний начальник городского управления образования Алексей Ангеловский», — шепчутся в Копейске. Мэропад закончится Говорят, что в ближайшее время мэропад в Челябинской области завершится. До осенних выборов свои посты покинут два руководителя в глубинке. «Первым будет уже упоминавшийся мэр Усть-Катава Сергей Семков. К нему претензий нет. Второй — глава Чесменского района Татьяна Жморщук, которой не довольны ни местные элиты, ни руководство области. От остальных ждут, что они постараются оправдать доверие — кадровые решения будут делаться уже после выборов», — утверждают инсайдеры Паводок добавил главам очков Паводок повысил очки главам двух районов — Вадиму Сергееву (Ашинский) и Егору Тимофееву (Нагайбакский). Весеннее половодье нагрянуло раньше, чем ожидалось, подвели прогнозы синоптиков. «Но и Сергеев, и Тимофеев показали себя настоящими бойцами. Работали в круглосуточном режиме. Осенью, при перевыборах глав, это будет учитываться», — пояснил инсайдер. Сурменев перебрался в Челябинск Если у главы Нагайбакского района Егора Тимофеева все в порядке, то у его предшественника Ивана Сурменева дела идут не слишком хорошо. После скандальной отставки он долго не мог трудоустроиться. «Говорили, что ждет назначения в мэрии Магнитогорска, но не сложилось. В итоге уехал в Челябинск, работает в какой-то компании рядовым клерком», — судачат в районе. Бастрыкин прислал проверяющих Говорят, что в следственное управление СКР по региону приехала проверка из Центрального аппарата ведомства, инициированная главой ведомства Александром Бастрыкиным. С чем точно связаны мероприятия — не понятно. Но проверяют всех. «Прошлая проверка проходила в отношении непосредственного руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина. Тогда она завершилась для него благополучно. Сейчас же москвичи проверяют всех. Не исключено, что по итогам проверки будет принят ряд кадровых решений», — рассказал источник. Бывший финдиректор «Полета» уехала из России,… Как сообщают источники, бывший финдиректор челябинского завода «Полет» Ладмира Сапегова уехала из России. И, якобы, это связано с претензиями силовиков в адрес бывшего руководства «Полета» Александра Нестерова и Андрея Белимова. «И хотя лично ей ничего не предъявляли, она предпочла уехать. Чтобы не отвечать за возможные огрехи начальства», — говорят на заводе. …а в ее бывшую квартиру пришли с обысками Тот факт, что бывший финдиректор челябинского завода «Полет» Ладмира Сапегова уехала из России, выяснился забавным образом. После того, как в отношении экс-гендиректора «Полета» Александра Нестерова возбудили новое уголовное дело, с обвинением в мошенничестве, в квартиру Сапеговой пришли с обыском. Вернее в ту квартиру, адрес которой был у силовиков. «Но оказалось, что у квартиры давно новые хозяева. Так и выяснилось, что прежняя хозяйка недвижимость продала и уехала», — сообщил инсайдер. Мошкович не смог купить челябинские активы Злоключения основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича эхом отозвались в Челябинской области. И власти, и предприниматели начали искать в регионе принадлежащие ему активы. «По итогам поисков перевели дух — в области Мошкович ничем не владел. Но ходили разговоры, что он приезжал лично — присматривался к „Здоровой ферме“ и „Равису“. Однако не сошлись в цене, и, как получается, оно и к лучшему», — сплетничают в кулуарах. Продажу национализированного «Арианта» притормозили Как сообщают источники, Росимущество пока притормозило продажу национализированных активов агрохолдинга «Ариант». Планировалось, что продажу запустят к марту. «Болтают, что потенциальных покупателей не устраивает стоимость, которую хочет установить Росимущество. Якобы цены просто заоблачные. Те, кто присматриваются к активам, полагают, что заказывают сторонние экспертизы и пытаются доказать, что Росимущество неправильно оценивает активы. Поэтому процесс затягивается», — рассказал инсайдер. Сын Карелина откроет новый ресторан Как сообщают источники, сын бизнесмена Сергея Карелина, Алексей, готовится к открытию нового ресторана. Семья Карелиных владеет горнолыжным центром «Аджигардак». Каслинским рынком и другими активами. Карелин-младший ко всему прочему специализируется на общепите. «Заведение будет расположено в одном из пристроев к новому дому элитного ЖК „Лесопарковый“. Правда, пока не ясно, на какой кухне будет специализироваться ресторан», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.