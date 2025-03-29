Челябинского депутата коллеги выгнали из партии за наркотики

Депутат городского Собрания депутатов Копейска (Челябинская область) Виктор Литвинов исключен из партии «Справедливая Россия –За правду» из-за найденных у него наркотиков. Об этом сообщил его коллега, депутат заксобрания области Дмитрий Сумин.
«Ранее Литвинов был задержан сотрудниками ГИБДД Самарской области. В его машине была обнаружена травка. За это решением местного отделения СРЗП в Копейске он исключен из партии», — написал Сумин на своей партийной странице «Копейские» в соцсети в «ВКонтакте».
Депутат ЗСО отметил, что на днях состоялся суд, и Литвинов оштрафован на 20 тысяч рублей. Столь мягкий приговор обоснован «незначительностью общественного вреда». Ранее Сумин резко осудил уголовный поступок Литвинова, который порочит партийцев. При этом он опроверг информацию, что тот был задержан с героином.
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